أمريكا وكوريا الشمالية
الجمعة 4 مايو 2018 21:02

ترمب يعلن تحديد موعد ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي, دونالد ترمب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تم تحديد موعد ومكان عقد لقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ووعد ترمب بالكشف عن تفاصيل موعد ومكان اللقاء بعد وقت قصير.

واقترح ترمب علنا خلال الأيام الماضية عدة مواقع محتملة للاجتماع، بما في ذلك العديد من الدول مثل سنغافورة، بالإضافة إلى أماكن على طول الحدود بين الكوريتين.

وقال ترمب إنه سيجرى "مباحثات مهمة" مع زعيم كوريا الشمالية بخصوص مصير الأمريكيين الثلاثة المعتقلين هناك. وأضاف "استعدوا، أعتقد أنكم ستشهدون أشياء جيدة للغاية".

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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دونالد ترامب
كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية

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