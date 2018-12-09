أمريكا وفرنسا
الأحد 9 ديسمبر 2018 09:53

ترمب يعلق على مظاهرات فرنسا.. ماذا قال؟

ترمب (يمين) خلال لقائه بماكرون مؤخرا
غيتي
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، معتبرا أنها تثبت فشل اتّفاق باريس للمناخ.
أبرز ما كتبه ترمب على تويتر تعليقا على أحداث فرنسا
  • يوم حزين وليلة حزينة للغاية في باريس.. ربما حان الوقت لإنهاء اتفاقية باريس السخيفة والمكلفة للغاية وإعادة الأموال إلى الناس على شكل خفض الضرائب".
  • أمريكا كانت متقدمة على الآخرين، وكانت الدولة الكبيرة الوحيدة التي انخفضت فيها الانبعاثات العام الماضي.
  • اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لباريس. تظاهرات وأعمال شغب في كل أنحاء فرنسا.
  • الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة، ربما.
  • المحتجون في فرنسا "يغنّون (نريد ترمب) إنني أعشق فرنسا".
خلفية:
  • ترمب أعلن في يونيو/ حزيران 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
  • الرئيس الأمريكي سخر قبل أيام من تراجع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته بعدم تطبيق الضرائب على الوقود، بعد قرار سابق بتعليقها، معتبراً أنّ اتفاق باريس آيل إلى الفشل.
  • فرنسا شهدت اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة مع شرطة مكافحة الشغب.
  • المحتجون رشقوا الشرطة بالمقذوفات وأضرموا النار في السيارات وخربوا المتاجر والمطاعم في رابع موجة من الاحتجاجات التي تنظم في عطلة نهاية الأسبوع والتي هزت سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون.
المصدر
وكالات
تويتر
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الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
احتجاجات فرنسا
السترات الصفراء
تويتر

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