تهويد الأقصى
السبت 28 أبريل 2018 00:22

ترمب يعتزم زيارة القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أنه قد يزور القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية التي قرر نقلها من تل أبيب.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في واشنطن، إن "السفارة في القدس كانت وعدا قطعه عديد من الرؤساء، كلهم قطعوا وعودا انتخابية ولم يجدوا يوما الشجاعة لتنفيذها. أنا فعلت ذلك. وبالتالي، فإنني قد أتوجه إلى هناك".

وأضاف أن "السفارة تستعد لافتتاح" أبوابها و"سيكون المبنى جميلا".

ومن المقرر أن يتم الانتقال المثير للجدل في 14 مايو/أيار تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

وكان ترمب أعلن في ديسمبر/كانون الأول قراره "الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل" متجاهلا التحذيرات من جميع الجهات.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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تهويد الأقصى
أمريكا
السفارة الأمريكية في تل أبيب
دونالد ترامب

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