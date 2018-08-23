ترمب يطلب البحث في قتل مزارعين بيض في جنوب أفريقيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو بحث" مصادرة أراض ومزارع وقتل مزارعين" في جنوب أفريقيا ما دفع بريتوريا لاتهام ترمب بإثارة الانقسامات العرقية.

وكتب ترمب مساء أمس الأربعاء على تويتر يقول إنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي دراسة "الاستيلاء على أراض ومزارع ونزع ملكياتها في جنوب أفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع". وفيما يلي ردود الفعل التي أثارتها تغريدة ترمب: تصريحات ترمب أججت الجدل المحتدم بالفعل بشأن الأراضي في جنوب أفريقيا التي لا تزال تعاني انقساما عرقيا بعد نحو ربع قرن من وصول نلسون مانديلا إلى السلطة وإنهاء سياسة الفصل العنصري. انخفض سعر العملة المحلية (الراند) بأكثر من 1.5 بالمئة أمام الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد انتشار تغريدة ترمب على تويتر في جنوب أفريقيا. قالت "كوسيلا ديكو" المتحدثة باسم الرئيس سيريل رامابوسا اليوم الخميس إن وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا ستطلب توضيحا لتصريحات ترمب من السفارة الأمريكية في بريتوريا. أوضحت كوسيلا ديكو، أن ترمب حصل على معلومات خاطئة بشأن إصلاحات ملكية الأراضي التي تعتزم جنوب أفريقيا تنفيذها. ترمب يطلب البحث في قتل مزارعين بجنوب أفريقيا جاء في تغريدة على الحساب الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا على تويتر ردا على تصريحات ترمب "جنوب أفريقيا ترفض تماما ضيق الأفق الذي لا يهدف سوى إلى إثارة الانقسامات في أمتنا وتذكيرنا بماضينا الاستعماري". الرئيس سيريل رامابوسا أعلن في الأول من أغسطس/ آب أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يعتزم تغيير الدستور بما يسمح بنزع ملكية أراض دون تقديم تعويضات إذ أن البيض ما زالوا يملكون أغلب الأراضي في البلاد. الرئيس قال، إن أي إصلاح يتعلق بالأراضي لن يكون له أثر على النمو الاقتصادي أو على الأمن الغذائي، ويقول الحزب إنه لم تجر مصادرة أي أراض منذ الإعلان عن خطط الإصلاح. تغريدة ترمب جاءت ردا على تقرير بثته شبكة (فوكس نيوز) أمس الأربعاء عن مسألة الأراضي في جنوب أفريقيا وقتل مزارعين بيض.

جرائم العنف تمثل مشكلة خطيرة في مختلف أرجاء جنوب أفريقيا وتفيد إحصاءات اتحاد نقابات المزارعين بأن 47 مزارعا قتلوا بين 2018/2017.. لكن قتل المزارعين بلغ أدنى مستوياته في 20 عاما.