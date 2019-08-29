الخميس 29 أغسطس 2019 18:20
ترمب يطالب فوكس نيوز بالولاء له ونجومها يردون: لا نعمل لديك
رد العديد من نجوم شبكة فوكس نيوز الأمريكية على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشبكة بعدم الولاء للجمهور المحافظ، وقالوا إنهم لا يعملون لدى ترمب كي يطالبهم بالولاء له.
ما القصة؟
يعرف عن شبكة فوكس نيوز بشكل عام توجهها اليميني المحافظ ودعمها للحزب الجمهوري.
لكن بعض الأصوات في الشبكة توجه انتقادات بين حين وآخر لسياسات الرئيس الأمريكي.
هذه الانتقادات دفعت الرئيس الأمريكي إلى شن هجوم غير مسبوق على فوكس نيوز.
ماذا قال ترمب؟
- في سلسلة من التغريدات أمس الأربعاء اتهم ترمب محطة فوكس نيوز بدعم الديمقراطيين عبر استضافة المسؤولة في الحزب الديمقراطي زوتشيل هونيهوسا والتي وجهت انتقادات لترمب.
- قال ترمب إن مذيعة فوكس نيوز ساندرا سميث لم ترد على انتقادات المسؤولة الديمقراطية.
- اتهم الرئيس الأمريكي فوكس نيوز بالفشل في إدارة النقاش.
- في تغريدة أخرى قال ترمب: "لا أريد الفوز من أجل نفسي، أريد فقط الفوز من أجل الشعب. فوكس نيوز الجديدة تتخلى عن ملايين الأشخاص الرائعين! علينا أن نبدأ في البحث عن وسيلة إعلام جديدة. فوكس لا تعمل من أجلنا بعد الآن!"
كيف رد نجوم فوكس نيوز؟
- عقب تغريدات ترمب رد العديد من المذيعين والمحللين في فوكس نيوز بحدة على انتقادات ترمب.
- بريت هيوم، المحلل السياسي ومذيع الأخبار السابق في فوكس نيوز، قال في تغريدة: "لا يفترض أن تعمل فوكس نيوز لصالحك".
- المذيع والمعلق غاي بينسون كرر نفس المعنى في تغريدة قال فيها: "نحن لا نعمل لديك".
- المذيع هوارد كيرتز: "وظيفتنا هي تغطية وجهتي النظر".
خلفيات:
- اعتاد الرئيس الأمريكي منذ حملته الانتخابية عام 2016 مهاجمة العديد من وسائل الإعلام الأمريكية مثل شبكة "سي إن إن" وصحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز، واتهامها بالكذب والتزييف والتحامل عليه.
- دخل ترمب في سجال على الهواء مع أحد مراسلي شبكة "سي إن إن" لمنع المراسل من الحديث واتهمه بالكذب، كما منع بعض وسائل الإعلام من تغطية أخبار البيت الأبيض.
- في المقابل كان ترمب يكيل المديح لشبكة فوكس نيوز المعروفة بخطها المحافظ.
- لكن ترمب تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى انتقاد فوكس نيوز واتهامها بعدم الولاء له ولإدارته بالقدر الكافي.
- يبدو هذا جزءا من قلق ترمب حيال دعم الشبكة لحملته الانتخابية.
- بعد مقابلة أجرتها فوكس نيوز مع المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز قبل شهور ذكر موقع ديلي بيست أن ترمب طلب من مساعديه "مراقبة" فوكس نيوز، معربا عن مخاوفه من أن تقدم الشبكة تغطية إيجابية للديمقراطيين.
المصدر
ديلي بيست
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية