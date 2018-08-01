الأربعاء 1 أغسطس 2018 18:56
ترمب يطالب بوقف التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) وزير العدل جيف سيشنز وضع حد للتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وهذه أبرز التطورات:
- ترمب في تغريدة على تويتر قال إن التحقيق يصطدم بتعارض مصالح لدى المدعي الخاص روبرت مولر، كما يتلاعب به خصومه السياسيين.
- وجه ترمب خطابه لوزير العدل "أوقف حملة الملاحقات المزيفة هذه حالا، قبل أن تلطخ بلادنا أكثر".
- يحقق مولر حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق ترمب الانتخابي في 2016.
- يندد ترمب بالتحقيق خصوصا بعد توجيه الاتهام الى أربعة أشخاص من فريقه حول جنح ليست مرتبطة بشكل مباشر مع أي تواطؤ.
- بدأت محاكمة رئيس حملة ترمب السابق بول مانافورت (الثلاثاء) حول تهم بالاحتيال وغسيل الأموال.
- ممثلو الادعاء اتهموا بول مانافورت بأنه متهرب من الضرائب واستخدم حسابات سرية في الخارج.
- جدد ترمب انتقاداته لمانافورت قائلا إنه عمل لديه لفترة قصيرة، مشددا على أنه لا علاقة للاتهامات القديمة بالتواطؤ.
- تؤكد تغريدات ترمب أنه بات يشن حملة مباشرة ضد مولر.
- وزير العدل جيف سيشنز لا يتمتع بالصلاحية للتدخل في التحقيق حول التواطؤ، لأنه كان ضمن حملة ترامب الانتخابية وانسحب من التحقيق وسلم صلاحيته في التحقيق إلى نائبه رود روزنستين.
المصدر
فرانس برس
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