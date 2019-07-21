الأحد 21 يوليو 2019 19:56
ترمب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ"الاعتذار لأمريكا"
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، هجومه على أربع نائبات ديموقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها".
التفاصيل:
- ترمب كتب في تغريدة "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى الكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب (ميشيغان)، وهن جميعاً من الأقليات.
- ترمب أضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا (وإسرائيل) على الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديموقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".
I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019
- النائبات الأربع من أصول لاتينية وفلسطينية وصومالية وأمريكية-أفريقية، وثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة.
- تأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترمب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن بـ"العودة" إلى بلدانهن الأم.
- في خطوة نادرة وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون "توبيخا" لترامب الثلاثاء على "تصريحاته العنصرية" ضد النائبات المعروفات باسم "الفرقة"، تم تمرير مشروع القرار بموافقة 240 عضوًا، ورفض 187 آخرين.
- في اليوم التالي هتف حشد في تجمع انتخابي لترامب في غرينفيل في كارولاينا الجنوبية بعبارة "اعيدوهن إلى بلادهن" أثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى.
- وصف ترمب أمام آلاف من أنصاره في التجمع إلهان عمر وغيرها من الديموقراطيين بأنهم "يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشرق".
- خلفيات:
- إلهان عمر (36 عاما) وهي ابنة لاجئين صوماليين، وصفت الرئيس الأمريكي بـ"الفاشي والعنصري" وأنها ستظل كابوسا يلاحقه، وذلك ردا على تصريحاته ضدها.
- عبر العديد من السياسيين الأمريكيين والناشطين والشخصيات المشهورة، عن دعمهم لإلهان عمر في إطار حملات الدعم، وكتبوا في صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي: "أنا أقف إلى جانب إلهان عمر".
المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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