ترمب والمهاجرون
السبت 16 ديسمبر 2017 11:46

ترمب يطالب استبدال الـ"غرين كارد" بنظام قائم على "المهارة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، على وجوب إلغاء برنامج "البطاقة الخضراء"(غرين كارد)، واستبداله بنظام قائم على "المهارة".

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره مراسم تخرج في الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى بولاية فرجينيا، أمس الجمعة، تطرق خلالها لقانون الهجرة الأمريكي.

وأكد ترمب على وجوب إجراء تغييرات في لوائحها المعنية.

وقال: "تجري قرعة ويتم اختيار الناس. هل تعتقد أن الدول سوف تعطينا أفضل مواطنيها؟ لا، إنها تعطينا أسوأ مواطنيها".

وتابع: "ندعو الكونغرس بخصوص إلغاء سلسلة الهجرة ومنح التأشيرات عبر القرعة، واستبدال ذلك بنظام قائم على المهارة".

يشار أن "البطاقة الخضراء"؛ وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي الأمريكية، تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل في الأراضي الأمريكية، بحيث تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد.

المصدر
الأناضول
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الهجرة

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