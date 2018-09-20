ترمب يطالب أوبك بخفض فوري لأسعار النفط

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غيتي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخصوصا الواقعة منها في منطقة الشرق الأوسط، بخفض أسعار النفط الخام بشكل فوري.

تصريحات ترمب: ربط ترمب في تغريدة على تويتر اليوم الخميس بين الدعم الأمريكي لدول الشرق الأوسط بأسعار النفط.

وقال ترمب: "نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك.. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!"

أضاف ترمب في تغريدته: "الشرق الأوسط لن يكون آمنا بدوننا لفترة طويلة.. مع ذلك يستمرون في دفع أسعار النفط لأعلى وأعلى. ترمب: نوفر الحماية لدول الشرق الأوسط ويستمرون في دفع أسعار النفط لأعلى. تركزت تصريحات الرئيس الأمريكي، لدول أوبك التي تتألف من 15 عضوا، بسبب استحواذها على قرابة ثلث الطلب العالمي على النفط الخام، بحجم 32 مليونا و500 ألف برميل يوميا. خلفية: بدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، خفض إنتاج النفط بنحو مليون و800 ألف برميل يوميا، لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر/ كانون أول المقبل.

تأتي تصريحات ترمب، قبيل ثلاثة أيام من اجتماع مرتقب للجنة المراقبة في أوبك والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، بالعاصمة الجزائرية.