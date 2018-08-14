ترمب يصف مستشارة سابقة في البيت الأبيض بأنها "كلبة"

مساعدة ترمب السابقة أوماروسا مانيغولت نيومان - أرشيفية رويترز

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء مجددا مساعدته السابقة أوماروسا مانيغولت نيومان ووصفها بأنها "كلبة" و"مسعورة" و"منحطة".

رفع ترمب من درجة الحرب الكلامية بينهما إلى مستوى غير معهود حتى من قبل الرئيس الذي لا يتورع عن إهانة منتقديه.

كتب ترمب على تويتر "عندما تعطي امرأة مسعورة منحطة باكية، فرصة، وتعطيها وظيفة في البيت الأبيض، أعتقد أن ذلك لا ينفع. أحسنت يا جنرال كيلي لإقالة هذه الكلبة بسرعة". انتقادات حزبية أثارت تصريحات ترمب انتقادات فورية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

قال جيف فليك، السناتور الجمهوري الذي ينتقد ترمب باستمرار: "هذه اللغة لا تليق برئيس الولايات المتحدة، ولا يمكن تبريرها، ويجب ألا يوافق الجمهوريون عليها".

أما فريدريكا ويلسون، المتحدثة باسم الديموقراطيين في الكونغرس، فقالت "كيف يجرؤ على ذلك؟" معلومات أساسية كانت نيومان نشرت تسجيلا صوتيا لجلسة تسريحها من قبل كبير موظفي البيت الأبيض، متهمة البيت الأبيض بـ"الكذب".

اشتهرت نيومان كمتسابقة في برنامج "ذا أبرنتيس" الذي كان يقدمه الرئيس الأمريكي وحصلت بعد ذلك على وظيفة في البيت الأبيض براتب 180 ألف دولار سنوياً.

جاء نشرها للتسجيلات بينما تروج لمذكراتها التي تتحدث فيها عن الوقت الذي أمضته في البيت الأبيض وهي تعمل مع الرئيس.

تصف في كتابها الرئيس الأمريكي بأنه "عنصري وكاذب ويخاف من الجراثيم" كما أنه "لا يتمتع بأية عاطفة تجاه الآخرين".

أدى الكتاب إلى دخول البيت الأبيض والرئيس ترمب في أزمة أخرى وهيمن على عناوين الأخبار لعدة أيام.

وصف ترمب نيومان بأنها "منحطة" بعد نشرها التسجيل الصوتي لجلسة طردها من قبل جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض.

عقب نشرها تسجيلاً للمحادثة التي أجرتها مع ترمب بعد طردها، وصفها مرارا بـ"المخبولة".