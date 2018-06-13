ترمب
الأربعاء 13 يونيو 2018 09:47

ترمب يصف دي نيرو بأنه "محدود الذكاء بشدة"

الممثل روبرت دي نيرو "يمين", الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يسار"
غيتي
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على إهانة نجم هوليوود الشهير روبرت دي نيرو ووصفه بأنه شخص "محدود الذكاء بشدة".

وبعد يومين من الانتقاد الشديد الذي وجهه دي نيرو على خشبة المسرح، قال ترمب إنه شاهد مقطع الفيديو "وأعتقد حقًا أنه كان مخمورًا".

وهاجم ممثل هوليوود (74 عامًا) الحاصل على جائزة أوسكار، الرئيس الأمريكي بألفاظ نابية في البث التلفزيوني الحي لتوزيع جوائز توني المسرحية في نيويورك.

وكتب ترمب في تعليق على تويتر "شاهدته الليلة الماضية وأعتقد حقًا أنه ربما كان مخمورًا"، ووصف دي نيرو بأنه "شخص محدود الذكاء بشدة"، وأنه "تلقى عدة ضربات في رأسه من جانب ملاكمين حقيقيين في الأفلام"، في إشارة إلى دوره في فيلم "الثور الهائج" عام 1980.

وتابع قائلًا "أظن أنه لا يدرك أن الاقتصاد في أفضل حالاته وأن التوظيف عند أعلى مستوياته، وأن العديد من الشركات يعود إلى بلدنا".

واعتلى دي نيرو المسرح لتقديم مغني الروك بروس سبرينجستين. وقال دون أي تمهيد "سأقول شيئًا واحدًا: اللعنة لترمب!".

وكان ترمب وقت البث المباشر لحفل توزيع الجوائز من برودواي في طريقه إلى سنغافورة للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأساء دي نيرو إلى ترمب بعد خلافات الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أعقاب اجتماع مجموعة السبع مطلع الأسبوع.

واعتذر دي نيرو الاثنين الماضي للكنديين وغيرهم من الحاضرين في قمة مجموعة السبع، قائلًا إن انتقاد ترمب لـ ترودو يرقى إلى "السلوك الغبي" ووصف تصرفات الرئيس بأنها "عار".

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الألمانية
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