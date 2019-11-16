السبت 16 نوفمبر 2019 10:02
ترمب يصدر عفوا عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب
تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قضايا بارزة لثلاثة من عناصر الجيش اتهموا بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان حيث أصدر عفوا عن اثنين منهم وأعاد للضابط الثالث رتبته العسكرية.
التفاصيل
جاءت الخطوة التي اتخذها ترمب يوم الجمعة على الرغم من معارضة خطة الرئيس من داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والجيش، لكن القرار حظي بموافقة المحافظين ومن بينهم نواب متحالفين مع ترمب.
- القرار تضمن الرتبة العسكرية لقائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية قبل تخفيضها بسبب تصرفات ارتكبها في العراق.
- قال منتقدون إن ما قام به الرئيس الأمريكي خطوة ستقوض العدالة العسكرية وتبعث برسالة مفاده أنه سيتم التغاضي عن الفظائع التي يتم ارتكابها في ساحات القتال.
- ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) في وقت سابق أن مسؤولين، من بينهم وزير الدفاع مارك إسبر، يعارضون العفو عن الجنود، مشيرين إلى إن تلك الخطوة من شأنها أن تقوض العدالة كما ستكون نموذجا سيئا.
- أوضح بيان البيت الأبيض "لأكثر من 200 عام استخدم الرؤساء سلطتهم لعرض فرص ثانية لأفراد يستحقونها منهم عسكريون خدموا بلادنا. هذه الإجراءات تتفق مع هذا التاريخ الطويل".
- قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزارة لديها ثقة في نظام العدالة العسكرية، وأن الرئيس جزء من نظام العدالة العسكرية بوصفه القائد الأعلى ولديه سلطة تقييم أمور بهذا الشكل".
تهم وعقوبات
- يذكر أن قضايا الجنود الثلاثة وهم (كلينت لورانس، وماتيو جولستين، وإدوارد جالاجر) منفصلة، وهما قضيتان في أفغانستان وواحدة في العراق.
- وجهت لجالاجر، وهو قائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية الأمريكية وحاصل على وسام، تهمة ارتكاب جرائم حرب مختلفة أثناء وجوده في العراق في 2017.
- في يوليو/ تموز برأت هيئة محلفين عسكرية جالاجر من تهمة قتل معتقل من مقاتلي تنظيم الدولة بطعن المعتقل المصاب في رقبته ولكنه أدين بتصوير نفسه بشكل غير قانوني مع جثة المعتقل، وأدى ذلك إلى تخفيض رتبته، ليعيد ترمب له رتبته السابقة.
- ينتظر جولستين محاكمته بتهمة القتل بينما يقضي لورانس حكما بالسجن 19عاما بتهمة ارتكاب جريمتي قتل، ولكن ترمب منحهما عفوا كاملا.
- كان ممثلو الادعاء قد اتهموا لورانس في 2013 بأنه أصدر الأوامر بشكل غير قانوني بقتل رجلين على دراجتين ناريتين بالرصاص أثناء القيام بدورية في إقليم قندهار بأفغانستان، وأدين لورانس بارتكاب جريمتي قتل.
- في العام الماضي وجهت لجولستين، الضابط بالقوات الخاصة بالجيش، تهمة قتل أفغاني في أفغانستان عام 2010.
المصدر
وكالات