ترمب يشيد بمحمد بن سلمان ويتجاهل أسئلة حول خاشقجي

لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في اليابان رويترز

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، متجاهلا من جهة أخرى أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

"لقد قمت بعمل رائع" خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، قال ترمب لـ"صديقه" بن سلمان "لقد قمت بعمل رائع".

ترمب شدد على التغييرات الجارية في المملكة العربية السعودية "وبالخصوص ما قمت به من أجل النساء" بحسب ما قال الرئيس الأمريكي موجها كلامه إلى بن سلمان.

عند سؤاله مرارا عما إذا كان يعتزم مناقشة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. تجاهل ترمب الأسئلة.

من جانبه أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثار قضايا غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية.

البيت الأبيض وصف الاجتماع بين الرئيس ترمب وولي العهد السعودي "بالمثمر".

البيت الأبيض، أوضح: "لقد ناقشا الدور المهم للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية، والتهديد المتزايد الذي تمثله إيران، وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، فضلا عن أهمية قضايا حقوق الإنسان".

لم يتضح ما إذا كان الرئيس ترمب قد أثار خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل العام الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. أدلة كافية: كانت أنييس كالامار مقررة لدى الأمم المتحدة، أكدت بوقت سابق في تقرير أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل خاشقجي، مطالبة بتجميد الأصول الشخصية لولي العهد السعودي في الخارج.

التقرير أصدرته المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار بعد تحقيق استمر ستة أشهر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كالامار، دعت الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية، وكالامار خبيرة مستقلة ولا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة.

تقرير كالامار، خلص إلى أن قتل خاشقجي جرى خارج نطاق القضاء، وأنه يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن السعودية ارتكبت عملا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير، فضلا عن كونه يشكل جريمة تعذيب وحالة اختفاء قسري.

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، رد على التقرير معتبرا أنه يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته". آنييس كالامار، المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام التعسفي ترمب يشعر بغضب إزاء مقتل خاشقجي: وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، على هامش قمة العشرين في أوساكا باليابان، قال، إنه يشعر بغضب واستياء بالغ إزاء مقتل خاشقجي لكن هناك تحقيقات جارية. أبرز ما جاء في حديث الرئيس الأمريكي: ترمب: لم يوجه أحد اتهاما لولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي لكنني غاضب جدا على ما جرى.

ترمب: أنا غاضب جدا ولست مرتاحا لما جرى في واقعة مقتل خاشقجي والسعودية تحاكم مزيدا من الضالعين في مقتله.

ترمب: أعتقد أنه من المرعب تصور أن تقتل دولة صحفي أو أن يقدم أي أحد على ذلك.

ترمب:تحدثت مع السعودية حين كانت أسعار النفط مرتفعة وطلبت منها ضخ مزيد من النفط في السوق وقد فعلت.