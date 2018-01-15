الاثنين 15 يناير 2018 21:26
ترمب يشيد بدور قطر في مكافحة الإرهاب
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدور قطر في مكافحة الإرهاب وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث على الصعيد الدولي والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مجالات التعاون بينهما خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
ووقعت قطر والولايات المتحدة في شهر يوليو/ تموز الماضي مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب.
المصدر
وكالة الأنباء القطرية
وكالات
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