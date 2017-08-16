أمريكا وكوريا الشمالية
الأربعاء 16 أغسطس 2017 21:08

ترمب يشيد بالقرار "الحكيم والعقلاني" لكيم جونغ أون

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء بالقرار "الحكيم والعقلاني" للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أعلن أنه سيجمد مشروع إطلاق صواريخ تسقط قرب جزيرة غوام.

وكتب ترمب في تغريدة من نيويورك حيث يمضي بضعة أيام "اتخذ كيم جونغ أون الكوري الشمالي قرارا حكيما جدا وعقلانيا جدا" مضيفا أن "البديل سيكون كارثيا وغير مقبول".

وشهدت شبه الجزيرة الكورية تصعيدا حادا للتوتر في الأسابيع الفائتة بعد نجاح تجربتين نفذتهما كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين عابرين للقارات في انتهاك للحظر الدولي، قادرين بحسب الخبراء على بلوغ الساحل الغربي، وربما الساحل الشرقي، للولايات المتحدة.

ورد ترمب على التجربتين اللتين شكلتا استفزازا بالنسبة إلى واشنطن بنبرة شديدة متوعدا الرد "بالنار والغضب" على نظام كيم جونغ أون في إشارة إلى قوة الترسانة الأميركية.

وتضاعفت حدة التوتر عند إعلان الجيش الكوري الشمالي أنه يخطط لإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى فوق اليابان تجاه غوام الصغيرة التابعة للأراضي الأمريكية في المحيط الهادئ التي تستقبل قاعدة جوية استراتيجية لعمليات واشنطن في المنطقة.

لكن كيم هدأ الوضع الثلاثاء بالإعلان أنه سيجمد خطته كي "يراقب لفترة أطول بقليل السلوك الجنوني والأحمق لليانكيز"، قبل أن يصدر أي أمر بالتنفيذ.

ولاحقا أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده لا تزال مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية بشروط.  

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
أمريكا
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية،كيم جونغ
ترامب
جزيرة غوام

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أكثر تغريدة حصلت على "لايكات" في تاريخ تويتر
Thumbnail
شركة قطرية تطلق أول خدمة نقل مباشر للحاويات مع الكويت

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا