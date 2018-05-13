أمريكا وكوريا الشمالية
الأحد 13 مايو 2018 08:57

ترمب يشكر كوريا الشمالية على "لفتة ذكية وكريمة جدا"

ترمب وكيم
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
رويترز
شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء السبت، كوريا الشمالية على تعهدها بتفكيك موقع تجاربها النووية قبل لقائه مع الزعيم كيم جونغ أون الشهر المقبل.

وكتب ترمب في تغريدة على صفحته على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، "أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقوم بتفكيك موقع للتجارب النووية هذا الشهر، قبل اجتماع القمة الكبير يوم 12  يونيو/حزيران. شكرا لكم، لفتة ذكية وكريمة جدا!"

وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها سوف تقوم بتفكيك موقع تجاربها النووية في مراسم احتفالية تقام في الفترة بين 23 و25 مايو/ أيار الجاري، وتحضرها وسائل الإعلام الدولية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية إن الاجراء "يهدف إلى ضمان الشفافية" وسيتم السماح للصحفيين الدوليين بحضور الحدث.

ويقول مسؤولون إن تفكيك الموقع، الذي يقع في منطقة جبلية نائية بكوريا الشمالية، سيشمل هدم أنفاقه من خلال عمليات تفجير ومنع الوصول إليه.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية، بحسب تقرير الوكالة، أنها ستنظم أيضا رحلة بقطار خاص مستأجر للصحفيين لدخول المنطقة الجبلية النائية حيث يوجد موقع التجارب النووية. 

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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