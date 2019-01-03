الخميس 3 يناير 2019 10:11
ترمب يسخر من الهند لتبرعها بمكتبة عامة لأفغانستان
سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي لأنه "لا ينفك يتفاخر أمامه بتمويل مكتبة عامة في أفغانستان، وأن البلد الغارق في الحرب لا يحتاج لمثل هذه المنشأة".
وقال ترمب للصحفيين خلال اجتماع لحكومته، أمس الأربعاء، "أعتقد أنه ينبغي على الهند أن تنخرط في أفغانستان".
ما الذي قاله ترمب؟
- الرئيس الأمريكي سخر من حلفاء واشنطن في المنطقة الذين يعتبر أنهم تركوا بلاده تتحمل معظم العبء في الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 سنة ويكتفون بإرسال مئة جندي ثم يقولون إنهم "منخرطون في أفغانستان". وتابع، "أما نحن، فإن هذا يكلفنا مليارات ومليارات الدولارات".
- رئيس الوزراء الهندي "الذي أتفق معه كثيراً لا ينفك يخبرني أنه بنى مكتبة عامة في أفغانستان".
- الرئيس الجمهوري الذي قلما عُرف عنه حبّه للقراءة أوضح قائلا "ويتعيّن علينا أن نجيب.. آه.. شكراً على المكتبة العامة.. أنا لا أعرف حتى من يستخدمها في أفغانستان".
- الملياردير المثير للجدل، اعتبر أن هذه الهبة لا تقارن بما تنفقه بلاده في أفغانستان التي غزتها الولايات المتحدة على رأس تحالف دولي بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 للإطاحة بنظام طالبان.
الخوف من مصير الاتحاد السوفيتي
- لتبرير نيته سحب قواته من أفغانستان استحضر الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء، بشكل مفاجئ، الاحتلال السوفياتي لأفغانستان بين 1979 و1989. وقال إن "روسيا كانت الاتحاد السوفيتي، وأفغانستان حولته إلى روسيا لأنه أفلس بسبب القتال في أفغانستان".
- منذ أطاحت الولايات المتحدة بنظام طالبان في نهاية 2001 قدمت الهند لأفغانستان مساعدات بلغت قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.
- من بين المشاريع التي مولتها نيودلهي في إطار هذه المساعدات إعادة إعمار مدرسة للمتفوقين في كابل.
- رئيس وزراء الهند مودي وعد في 2015 في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأفغاني بمناسبة تدشين مبنى جديد مولته نيودلهي بنشر برامج "تمنح الشباب الأفغاني التعليم الحديث والمهارات المهنية".
- حين أعلن ترمب في صيف 2017 عن استراتيجيته في أفغانستان، والتي شملت إرسال قوات إضافية إلى هذا البلد، دعا الهند إلى بذل مزيد من الجهود في هذا البلد "وبخاصة في مجال المساعدات الاقتصادية والتنمية".
- نيودلهي ردت على طلب ترمب بالإيجاب، لكن الرئيس الأمريكي قرر سحب نصف قواته المنتشرة في أفغانستان والبالغ عديدها 14 ألف جندي، وذلك بهدف خفض النفقات الخارجية تنفيذا لوعد أطلقه خلال الحملة الانتخابية.
المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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