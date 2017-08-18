هجوم برشلونة
الجمعة 18 أغسطس 2017 10:14

ترمب يستدعي أسطورة "دم الخنازير" ردا على هجوم برشلونة

في إطار رد فعله على هجوم برشلونة، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الخميس رواية ثبت عدم صحتها، كان قد استخدمها خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

وقال ترمب في تغريدة على موقع تويتر: "ادرسوا ما فعله الجنرال بيرشينغ من الولايات المتحدة للإرهابيين عندما تم القبض عليهم.. فلم يحدث المزيد من الإرهاب الراديكالي الإسلامي لمدة 35 عاما".

وكان ترامب يشير في تغريدته إلى رواية ثبت عدم صحتها ومفادها أن الجنرال جونجي بيرشينغ أطلق النار خلال الحرب العالمية الأولى على خمسين سجينا مسلما برصاصات مغموسة في دم خنازير.

وتشير الأسطورة التي انتشرت على الانترنت إلى أن هذه الواقعة حدثت في الفلبين في محاولة للتصدي لثورة حركة المورو ضد الجيش الأمريكي خلال الفترة ما بين عامي 1899 و1913.

ويؤكد المؤرخون أنه لا يوجد أدنى سبب يدعو للاعتقاد أن الجنرال بيرشينغ ارتكب هذا العمل.

وتعرض ترمب لانتقادات عندما كرر هذه الرواية خلال الحملة الانتخابية دفاعا عن تأييده لاستخدام أساليب التعذيب مثل الإيهام بالغرق مع الأشخاص الذين يشتبه أنهم إرهابيون.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
هجوم برشلونة
أسبانيا
ترمب
دم الخنازير
الولايات المتحدة
التعذيب

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