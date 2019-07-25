الخميس 25 يوليو 2019 09:36
ترمب يستخدم الفيتو ضد وقف صفقات بيع أسلحة إلى السعودية
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم حق النقض " الفيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
الفيتو الثالث لترمب منذ بداية رئاسته:
- نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات اللتين تخوضان حربا مدمرة في اليمن.
- ترمب، قال في رسالة إلى مشرعين أمريكيين نشرها البيت الأبيض" هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا" وهي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترمب الفيتو منذ بداية رئاسته.
- استخدم ترمب الفيتو لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في إجراء يهدف إلى إنهاء إعلان الطوارئ على المستوى الوطني الذي استخدمه لتمويل الجدار على طول الحدود الجنوبية.
- في أبريل/نيسان الماضي استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد قرار دعمه الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس بغرفتيه يفضي إلى سحب الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
قرارات الكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة إلى السعودية:
- صادق الكونغرس هذا الشهر على قرارات حظر بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترمب التي اتخذت مسارا استثنائيا في أيار/مايو بتجاوز موافقة الكونغرس على ابرام الصفقات.
- قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الإدارة كانت تستجيب لحالة طارئة تسببت بها إيران، لكن أعضاء الكونغرس بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.
- يعتبر مراقبون إن صفقات الأسلحة ستفاقم الحرب في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد الحوثيين، وهي حرب وفق الأمم المتحدة تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
- مع ذلك قال ترمب الأربعاء إن حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية "قد يطيل على الأرجح النزاع في اليمن ويعمق المعاناة الناتجة عنها".
الشيوخ يصوت على رفض ترمب قرارات حظر بيع أسلحة للسعودية:
- من جانبه يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء تصويت خلال أيام على ما إذا كان سيتخطى حق الرئيس دونالد ترمب في استخدام النقض "الفيتو" على تشريع يقضي بوقف مبيعات ذخائر موجهة بدقة إلى السعودية والإمارات.
- قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الأربعاء إن المجلس سيجري التصويت قبل الثاني من أغسطس آب عندما يغادر الأعضاء واشنطن في عطلة تستمر خمسة أسابيع.
- ليس من المتوقع أن تحصل قرارات الرفض الثلاثة على أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو لتخطي حق الرئيس في النقض.
- لم يؤيد القرارات سوى عدد قليل من الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترمب عندما تم التصديق عليها الشهر الماضي، ويملك الجمهوريون 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، ومن شأن هذه الإجراءات أن تعرقل بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة ريثيون ومعدات متصلة بها.
- أيد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرارات الأسبوع الماضي وكان ذلك على أساس حزبي بدرجة كبيرة ثم أحالها إلى البيت الأبيض حيث تعهد ترمب باستخدام حق النقض للاعتراض عليها.
- المؤيدون لهذه القرارات غير راضين على قرار إدارة ترمب في مايو أيار المضي قدما في المبيعات العسكرية، التي تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وتجاهل مراجعة الكونغرس من خلال إعلان حالة "طوارئ" نتيجة التوتر مع إيران.
- يريد المشرعون من واشنطن الضغط على الرياض لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وعمل المزيد لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين في الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
- تزايدت حالة الإحباط بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.
- يرغب ترامب في الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الرياض التي يعتبرها شريكا مهما في الشرق الأوسط وثقلا موازنا لنفوذ إيران، وينظر ترمب أيضا لمبيعات السلاح الخارجية على أنها وسيلة لتوفير فرص عمل أمريكية.
المصدر
وكالات