تركيا
السبت 29 فبراير 2020 00:04

ترمب يساند تركيا ويدعو لإنهاء العنف في إدلب السورية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، الهجوم الذي شنه النظام السوري على قوات تركية في محافظة إدلب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان: " ترمب أعرب في اتصاله مع أردوغان عن إدانته للهجوم الذي استهدف جنودا للجيش التركي في إدلب".

وأضاف: " ترمب جدد دعمه جهود تركيا لتخفيف الاشتباكات شمالي سوريا ومنع وقوع كارثة إنسانية هناك".

وأشار إلى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة وقف هجمات النظام السوري وداعميه روسيا وإيران على إدلب؛ للحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى ونزوح السكان من مناطقهم.

يأتي ذلك في أعقاب مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم لقوات النظام السوري المدعومة من روسيا في محافظة إدلب السورية.

إدانة ألمانية

وأدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الهجوم الذي وصفته بـ"الوحشي"، ودعت النظام وداعميه إلى وقف اعتداءاتهم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ميركل وأردوغان، الجمعة.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وميركل بحثان التطورات الأخيرة في إدلب، والأزمة السورية، إضافة إلى قضايا التعاون والعمل المشترك في مسائل إقليمية.

فيما أفاد بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت، حول الاتصال الهاتفي، بأن "ميركل أدانت الهجوم الوحشي ضد القوات التركية".

وأشار البيان إلى أن الزعيمين متفقان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، والبدء بمباحثات سياسية بأقرب وقت ممكن من أجل تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن ميركل تعهدت بتضامن الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم الدعم الإنساني للمهجرين في إدلب.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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تركيا
النظام السوري
الولايات المتحدة

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