الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 16:19
ترمب يروج لكتاب جديد من تأليف نجله
بينما يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن بتعزيز مصالح نجله التجارية، استغل ترمب حساباته على فيسبوك وتويتر للترويج لكتاب من تأليف نجله.
نجل الرئيس
- مساء الإثنين، دعا ترمب متابعيه وأنصاره إلى شراء كتاب نجله ترمب الابن الذي يهاجم فيه اليسار الأمريكي.
- كتب ترمب على حسابيه على فيسبوك وتويتر: ابني دونالد ترمب الابن يصدر كتابًا جديدًا بعنوان (كيف يزدهر اليسار على الكراهية ويريد إسكاتنا).
- ترمب: إنه كتاب جديد ورائع أوصي به الجميع. اطلبوه الآن.
- على حسابه على فيسبوك، أرفق ترمب صورة من كتاب ابنه.
انتهاك أخلاقي
- تؤكد وزارة العدل الأمريكية أن تغريدت ترمب بمثابة تصريحات رسمية من البيت الأبيض.
- ليز هيمفويكز، مديرة السياسة العامة بمشروع المراقبة الحكومية، وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة الحكومة، قالت إن هذا النوع من التغريدات الترويجية يشكل انتهاكًا لقواعد الأخلاقيات إذا صدرت عن أي موظف فيدرالي بخلاف الرئيس.
- هيمفويكز قالت إن ترمب "يستخدم حسابه على تويتر بشكل صريح لمحاولة إفادة ابنه ماليًا".
- هيمفويكز: هذا ليس فقط شيئًا بغيضًا، لكنه أيضًا إساءة استخدام للمناصب العامة، وسيشكل إساءة استخدام رسمي للمنصب العام إذا حدث من أي شخص آخر غير الرئيس".
خلفيات
- ترويج ترمب لكتاب نجله يأتي رغم اتهامه لمنافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن بتعزيز المصالح التجارية لنجله هانتر، عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
- تمثل مساعي ترمب للضغط على أوكرانيا بهدف التحقيق مع بايدن ونجله محور التحقيقات التي يجريها مجلس النواب بهدف مساءلة ترمب وعزله.
- متحدث باسم ترمب الابن دافع عن التغريدة، وأكد أنه لا يوجد تشابه بين محاولة ترمب الترويج لكتاب ابنه، وبين حالة هانتر بايدن، إذ قال إن نجل جو بايدن حصل على مبالغ كبيرة من الشركات الأجنبية بسبب منصب والده.
- ترمب هو أول رئيس أمريكي في التاريخ الحديث لا يفصل بين منصبه وشركاته خلال توليه الرئاسة، حيث يقوم برحلات متكررة إلى أندية الغولف التابعة له، كما يستضيف فعاليات جمع التبرعات والوفود الأجنبية في الفنادق التي تحمل اسم عائلته.
- يواصل أبناء ترمب كذلك تشغيل شركته، كما يسعون إلى إطلاق سلسلة فنادق منخفضة التكلفة أملًا في جذب الناخبين.
- أصبح ترمب الابن أحد الشخصيات الفاعلة في حملة والده الانتخابية، حيث يتصدر الفعاليات، ويظهر في المقابلات، ويثير التكهنات بشأن مستقبله السياسي المحتمل.
المصدر
أسوشيتد برس
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