مقتل جورج فلويد
الخميس 11 يونيو 2020 14:17

ترمب يرفض "حتّى مجرد التفكير" بإزالة أسماء جنرالات أيدوا العبودية عن قواعد عسكرية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء رفضه القاطع لإزالة أسماء جنرالات كونفدراليين عن قواعد عسكرية في الولايات المتحدة، وهو مقترح كان البنتاغون أبدى استعداده للنظر فيه.

ويطالب ناشطون حقوقيون بتغيير أسماء عشر قواعد عسكرية تقع كلّها في جنوب الولايات المتحدة وتحمل أسماء قادة عسكريين جنوبيين خلال الحرب الأهلية الأمريكية، كان معظمهم مدافعاً شرساً عن نظام الرق.

والحرب الأهلية التي مزّقت الولايات المتحدة بين 1861 و1865 كان سببها الأساسي نظام الرق الذي انقسمت بشأنه البلاد بين ولايات شمالية حاربت هذا النظام وأخرى جنوبية رفضت تحرير العبيد وأعلنت انفصالها عن الاتحاد وتأسيس كونفدرالية.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إنّ "البعض اقترح إعادة تسمية ما يصل إلى عشر من قواعدنا العسكرية الأسطورية".

وأضاف أنّ "هذه القواعد العسكرية أصبحت الآن جزءاً من التراث الأمريكي العظيم"، مشدّداً على أنّ إدارته "لن تنظر حتّى في هذا الاحتمال".

وختم ترامب تغريدته بالقول "احترموا جيشنا"!

وكان البنتاغون أعلن الثلاثاء أنه "منفتح على مناقشة هذا الموضوع".

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات تاريخية أشعلت فتيلها وفاة جورج فلويد، المواطن الأسود الأعزل الذي قضى اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا قبل أسبوعين.     

وأعادت هذه الاحتجاجات إحياء الجدل الحسّاس في الولايات المتّحدة حول إرث العبودية في البلاد الذي تجسّده نصب تذكارية تمجّد الجيش الكونفدرالي ويطالب كُثر بإزالتها.

والأربعاء دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين يرمزون للحقبة الكونفدرالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية في البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
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ترمب
قواعد عسكرية
جورج فلويد
عبودية

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