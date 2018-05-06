الولايات المتحدة
الأحد 6 مايو 2018 00:45

ترمب يرشح "دكتور أوز" لعضوية مجلس الصحة في البيت الأبيض

الطبيب محمد أوز
الطبيب محمد أوز
غيتي
رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الطبيب من أصل تركي محمد أوز(دكتور أوز)، لعضوية مجلس الرياضة والصحة والتغذية في البيت الأبيض.

وقال بيان أصدره البيت الأبيض (السبت) إن ترمب رشح أوز ليصبح عضوا لمدة عامين في المجلس المسؤول عن تقديم نصائح للشعب الأمريكي في الموضوعات المتعلقة بالتغذية الصحية والتمارين الرياضية.

والطبيب أوز، المقيم في الولايات المتحدة، معروف بشكل خاص بتوصياته المتعلقة بالتغذية والحميات الغذائية.

وقال أوز في تغريدة عبر "تويتر": "أنتظر بفارغ الصبر العمل من أجل تطوير نمط حياة الشباب".

وأنشئ مجلس الرياضة والصحة والتغذية في البيت الأبيض عام 1956، ويعمل من أجل تحسين نمط الحياة الصحي للشعب الأمريكي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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البيت الأبيض
مجلس الصحة
الطبيب التركي محمد أوز
مجلس الرياضة والصحة والتغذية
نمط الحياة الصحي

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