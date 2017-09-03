الولايات المتحدة
الأحد 3 سبتمبر 2017 18:44

ترمب يرد على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "أفعال" كوريا الشمالية ما تزال عدائية للغاية وخطيرة على الولايات المتحدة في أول رد فعل له بعد إجراء بيونغيانغ سادس وأقوى تجاربها النووية (الأحد).

وأضاف ترمب في تغريدة له على موقع توتير "كوريا الشمالية دولة مارقة أصبحت تشكل تهديدا كبيرا ومصدر حرج للصين التي تحاول المساعدة لكنها لا تحرز نجاحا يذكر".

وقال البيت الأبيض إن فريق ترمب للأمن القومي "يراقب ذلك عن كثب" وإن ترمب سيعقد اجتماعا مع مستشاريه في وقت لاحق اليوم.

وقالت كوريا الشمالية إنها اختبرت قنبلة هيدروجينية لصاروخ طويل المدى (الأحد) مما أحدث زلزالا من صنع الإنسان بالقرب من موقع الاختبار قال مسؤولون في اليابان وكوريا الجنوبية أنه يعادل في قوته عشرة أمثال الزلزال الناجم عن آخر اختبار نووي أجرته بيونغيانغ قبل عام.

ولم يرد أي تأكيد مستقل بأن التفجير كان لقنبلة هيدروجينية وليس سلاح ذري أقل قوة من النوع الذي اختبرته بيونغيانغ في الماضي.

كما انتقد ترمب كوريا الجنوبية أيضا على تويتر وقال "حديثهم عن التهدئة مع كوريا الشمالية لن يجدي لأنهم (كوريا الشمالية) لا يفهمون سوى أمرا واحدا".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
ترمب
كوريا الشمالية
تجربة نووية
أمريكا
بيونغ يانغ(218021)
قنبلة هيدروجينية
كوريا الجنوبية

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