أمريكا
الأحد 12 يوليو 2020 14:28

ترمب يرتدي الكمامة للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرتدي كمامة أثناء زيارة إلى مستشفى عسكري
رويترز
ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كمامة أثناء زيارة إلى مستشفى عسكري أمس السبت.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها علنا الرئيس الأمريكي الكمامة التي أوصى بها مسؤولو الصحة إجراءً وقائياً ضد الانتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ترمب بمروحية إلى المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد في ضواحي واشنطن لزيارة الجنود المصابين ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى كوفيد.19- وأثناء مغادرته البيت الأبيض، قال للصحفيين "عندما تكون في المستشفى، خاصة ... فإنه من المتوقع ارتداء كمامة".

وكان ترمب يرتدي كمامة في رواق والتر ريد، عندما بدأ زيارته. ولم يكن يرتديها عندما ترجل من المروحية داخل المنشأة.

وتأخر الرئيس الأمريكي في ارتداء الكمامة أثناء الجائحة التي انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أذار/مارس.

رقم قياسي

وسجّلت الولايات المتّحدة أمس السبت 66 ألف و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكورونا في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3 ملايين و242 ألفا و73 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134ألف و729 شخصا.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
ترمب
كمامة
كورونا

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