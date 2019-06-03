الولايات المتحدة
الاثنين 3 يونيو 2019 22:56

ترمب يدعو لمقاطعة شركة اتصالات أمريكية للضغط على "سي إن إن"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، مقاطعة شركة "أيه تي أند تي" للاتصالات لإحداث "تغييرات كبيرة" في شبكة "سي إن إن" التي انتقد تغطيتها تزامنًا مع بدء زيارته إلى بريطانيا.
ترمب يدعو للضغط على "سي إن إن":
  • ترمب كتب على تويتر: أعتقد أنه إذا توقف الناس عن استخدام "أيه تي أند تي" أو الاشتراك فيها، فسيجبرون على إدخال تغييرات كبيرة في "سي إن إن" التي تشير التصنيفات إلى أنها تموت أصلاً.    
  • ترمب: الأمر غير منصف لدرجة كبيرة بوجود أخبار كاذبة سيئة لهذه الدرجة. لماذا لم يتحركوا.
  • ترمب: عندما يشاهد العالم "سي إن إن"، يكوّن تصوراً كاذبًا عن الولايات المتحدة. وهو أمر مؤسف.
  • اشتكى ترمب لدى وصوله إلى بريطانيا من أنه شاهد "سي إن إن" "لمدة قصيرة" كمصدر رئيسي لأخبار الولايات المتحدة لكنه سرعان ما توقف عن مشاهدتها.
  • ترمب: كل الأخبار سلبية وهناك الكثير من الأخبار الكاذبة. أمر سيء جداً بالنسبة للولايات المتحدة.
  • ترمب: تراجع كبير في التصنيفات. لما لا يفعل مالك "أيه تي أند تي" شيئا حيال ذلك.
خلفيات
  • ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترمب أو البيت الأبيض وسائل الإعلام الأمريكية.
  • لطالما انتقد ترمب "سي إن إن" التي استحوذت عليها "أيه تي أند تي" في وقت سابق هذا العام في إطار عملية دمج مع "تايم وارنر".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
سي إن إن

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