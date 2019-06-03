الاثنين 3 يونيو 2019 22:56
ترمب يدعو لمقاطعة شركة اتصالات أمريكية للضغط على "سي إن إن"
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، مقاطعة شركة "أيه تي أند تي" للاتصالات لإحداث "تغييرات كبيرة" في شبكة "سي إن إن" التي انتقد تغطيتها تزامنًا مع بدء زيارته إلى بريطانيا.
ترمب يدعو للضغط على "سي إن إن":
I believe that if people stoped using or subscribing to @ATT, they would be forced to make big changes at @CNN, which is dying in the ratings anyway. It is so unfair with such bad, Fake News! Why wouldn’t they act. When the World watches @CNN, it gets a false picture of USA. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019
Just arrived in the United Kingdom. The only problem is that @CNN is the primary source of news available from the U.S. After watching it for a short while, I turned it off. All negative & so much Fake News, very bad for U.S. Big ratings drop. Why doesn’t owner @ATT do something?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019
- ترمب كتب على تويتر: أعتقد أنه إذا توقف الناس عن استخدام "أيه تي أند تي" أو الاشتراك فيها، فسيجبرون على إدخال تغييرات كبيرة في "سي إن إن" التي تشير التصنيفات إلى أنها تموت أصلاً.
- ترمب: الأمر غير منصف لدرجة كبيرة بوجود أخبار كاذبة سيئة لهذه الدرجة. لماذا لم يتحركوا.
- ترمب: عندما يشاهد العالم "سي إن إن"، يكوّن تصوراً كاذبًا عن الولايات المتحدة. وهو أمر مؤسف.
- اشتكى ترمب لدى وصوله إلى بريطانيا من أنه شاهد "سي إن إن" "لمدة قصيرة" كمصدر رئيسي لأخبار الولايات المتحدة لكنه سرعان ما توقف عن مشاهدتها.
- ترمب: كل الأخبار سلبية وهناك الكثير من الأخبار الكاذبة. أمر سيء جداً بالنسبة للولايات المتحدة.
- ترمب: تراجع كبير في التصنيفات. لما لا يفعل مالك "أيه تي أند تي" شيئا حيال ذلك.
خلفيات
- ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترمب أو البيت الأبيض وسائل الإعلام الأمريكية.
- لطالما انتقد ترمب "سي إن إن" التي استحوذت عليها "أيه تي أند تي" في وقت سابق هذا العام في إطار عملية دمج مع "تايم وارنر".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية