الأزمة الخليجية
الأربعاء 5 يوليو 2017 20:00

ترمب يدعو لمفاوضات لحل الأزمة الخليجية

ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أشهر من يتناولون عقار"بروبيشيا"
رويترز
 قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا للتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر في اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

اليوم الأربعاء وناقش معه أيضا التهديد الخاص بكوريا الشمالية.

وتابع البيت الأبيض في بيان أن ترمب أكد مجددا على حاجة كل الدول "لوقف تمويل الإرهاب".

وكان وزراء خارجية دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد عقدوا اجتماعا الأربعاء في القاهرة وأعلنوا رفض دولهم لرد قطر الذي سلمته لأمير الكويت.

وفرضت الدول الأربع حصارا على قطر وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها بزعم دعم الدوحة للجماعات الإرهابية وهي الاتهامات التي نفتها قطر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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ترمب
الأزمة الخليجية
قطر
السعودية
الإمارات
البحرين

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