الأزمة الخليجية
الخميس 31 أغسطس 2017 00:44

ترمب يدعو لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الخليجية

ترمب خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية
أرشيفية
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هاتف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء وحث جميع أطراف الأزمة الخليجية على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

ويعد هذا التصريح هو الأول من نوعه للرئيس الأمريكي الذي بدا مؤيدا في أول الأزمة للإجراءات المتخذة من دول الحصار ضد قطر.

وكانت أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران الماضي متهمة الدوحة بدعم جماعات إرهابية وهي التهم التي نفتها قطر جملة وتفصيلا

وفرضت الدول الأربع حصار على قطر، وجاءت المقاطعة بعد اختراق لوكالة الأنباء القطرية ونسب أخبار مفبركة لأمير دولة قطر وأعلنت تحقيقات لاحقة أن الاختراق جاء من دول مشاركة في الحصار.

الأزمة تعد الأكبر في مجلس التعاون الخليجي وتهدد باستمرار المجلس، ودعت أطراف دولية لإنهائها بالحوار ودعم وساطة الكويت لحلها ، ورحبت قطر بالحوار على ألا تمس سيادتها.

وكانت دول الحصار تقدمت بعدة طلبات لقطر مقابل رفع الحصار عنها وهي الشروط التي اعتبرتها الدوحة تمس سيادتها بشكل مباشر وأيدتها في ذلك دول أخرى عديدة على اتصال بأطراف الأزمة واعتبرتها شروطا غير منطقية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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ترامب
الملك سلمان بن عبد العزيز
الأزمة الخليجية
حصار قطر

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