ترمب والناتو
الخميس 25 مايو 2017 19:35

ترمب يدعو الأطلسي لمواجهة "الإرهاب وتهديدات روسيا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس في بروكسل أعضاء الحلف الأطلسي إلى التركيز على الإرهاب و"تهديدات روسيا" مجددا مطالبة جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها المالية.

ورغم تشديده على أن الحلف يشكل أداة "للسلام والأمن" في العالم، لم يؤكد ترمب علنا تمسكه بالبند الخامس من معاهدة الأطلسي الذي ينص على وجوب أن يساعد الحلفاء أي دولة عضو في حال تعرضها لاعتداء خارجي.

وقال في كلمة "حلف المستقبل يجب أن يركز على الإرهاب والهجرة وعلى التهديدات من روسيا على الحدود الشرقية والجنوبية للحلف الأطلسي".

وأضاف ترمب "لهذه الأسباب كنت شديد الوضوح مع الأمين (العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبورغ والدول الأعضاء في الحلف عندما قلت لهم إن عليهم تسديد المتوجبات والوفاء بالتزاماتهم المالية"، معربا عن الأسف لكون "23 دولة من أصل 28 في الحلف لا تزال لا تسدد ما هو متوجب عليها".

وتابع "هذا ليس عدلا للمواطنين الذين يسددون الضرائب في الولايات المتحدة".

 

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة أنفقت في السنوات الثماني الأخيرة "على موازنتها الدفاعية أكثر من كل دول الحلف مجتمعة".

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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ترامب
الناتو
أمريكا
حلف شمال الأطلسي

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