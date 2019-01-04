ترمب يدرس اختيار سيناتور ديمقراطي سابق لمنصب وزير الدفاع

السيناتور الأمريكي السابق جيم ويب غيتي

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس ترشيح جيم ويب، وهو سيناتور ديمقراطي سابق شغل منصب وزير البحرية في عهد الرئيس رونالد ريغان، لتولي حقيبة الدفاع.

ماذا جاء بتقرير الصحيفة؟ الصحيفة نقلت عن مسؤول، لم تنشر اسمه، القول إن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب.

مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.

قد يعني ترشيح جيم ويب أن ترمب تجاوز جمهوريين أكثر تشددا طُرحت أسماؤهم لخلافة ماتيس.

توم كوتون وليندسي غراهام وهما عضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري السابق جيم تالنت طُرحت أسماؤهم أيضا كمرشحين محتملين لخلافة ماتيس. وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جميس ماتيس (رويترز) من هو ويب؟ وويب (72 عاما) محارب قديم مخضرم خدم في حرب "فيتنام" وقام بتأليف 10 كتب كما أنه صحفي وصانع أفلام فاز بجائزة الإيمي.

ويب كان أيضا عضوا سابقا بمجلس الشيوخ وخاض حملة طويلة لنيل ترشيح الديمقراطيين للرئاسة. خلفيات: في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعث ماتيس رسالة استقالته لترمب من منصبه في البنتاغون كوزير للدفاع؛ نظرًا لوجود خلافات بينهما في عدد من القضايا، على رأسها قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وبدء التخطيط لتقليص القوات في أفغانستان.

في البداية أشاد ترمب عبر "تويتر" بأداء ماتيس في منصب وزير الدفاع، معتبرًا أن "تقدمًا لا يصدق" تم تحقيقه خلال فترة عمله، مشيرًا إلى أنه سيستقيل "بشرف"، لكن تسريبات إعلامية ذكرت في حينه أن الرئيس كان غاضبًا من هذا التطور.

بعدها أعلن ترمب أن باتريك شاناهان، نائب وزير الدفاع، "سيصبح القائم بأعمال وزير الدفاع من بداية يناير/كانون الثاني 2019"، وقال إن شاناهان حقق إنجازات عريضة خلال فترة عمله كنائب لوزير الدفاع، وكذلك يحظى بسجل عظيم خلال عمله بشركة "بوينغ".

شبكة "فوكس نيوز" كانت ذكرت أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الاستقالات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد قرار ترمب سحب قوات بلاده من سوريا.

ماتيس حذر مرارًا من انسحاب متسرع و"ترك فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام الأسد أو من يدعمه".

تبع استقالة جيم ماتيس إعلان الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" بريت ماكغورك استقالته أيضًا بعد التطورات الأخيرة.

ترمب، قال إنه هو من أقال وزير دفاعه السابق جيم ماتيس، رغم خطاب استقالة ماتيس الذي كتب فيه أنه غادر لأنه لم يحمل نفس وجهة نظر ترمب.