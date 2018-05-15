الولايات المتحدة
الثلاثاء 15 مايو 2018 09:46

ترمب يحذر "الخونة" وراء التسريبات من البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب
غيتي
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، تحذيرًا صارم اللهجة إلى المسؤولين من ضمن فريقه عن التسريبات إلى الاعلام.

وكتب ترمب في تغريدة "التسريبات المزعومة من البيت الأبيض هي مجرد تضخيم مبالغ به من قبل الإعلام الكاذب لجعلنا نبدو في أسوأ صورة ممكنة"، قبل أن يقر بأن التسريبات تحدث بالفعل.

ومضى قائلًا "ومع ذلك، المسؤولون عن التسريبات خونة وجبناء وسنعرف من هم".

ويبدو أن غضب ترمب مرتبط بالجدل الشديد الذي أثارته تصريحات لكيلي سادلر عضو فريق الإعلام في البيت الأبيض حول السناتور الجمهوري جون ماكين المصاب بسرطان في المخ.

وكانت تقارير نقلت أن سادلر قالت خلال اجتماع داخلي، إن معارضة ماكين لتثبيت مرشحة ترمب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" ليست "بالأمر المهم" لأنه "سيموت بأي حال".

وكان ماكين (81 عامًا) تعرض للتعذيب عندما كان أسيرًا خلال حرب فيتنام.

ووسط تصاعد الغضب في صفوف الحزبين، رفض البيت الابيض تقديم اعتذار أو الاعتراف بأن التعليق الذي نسبته وسائل إعلام أميركية إلى سادلر صدر في الأساس.

واكتفى البيت الأبيض بالقول إنه تم التعامل مع المسألة داخليًا.

المصدر
فرانس برس
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