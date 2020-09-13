الولايات المتحدة
الأحد 13 سبتمبر 2020 20:23

ترمب يثير الجدل: سأفوز بالرئاسة الأمريكية وأتفاوض على 4 سنوات أخرى (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجدل مِجددا بتصريح مثير مع إعلانه اعتزام البقاء في السلطة ثماني سنوات أخرى على الرغم من أن الدستور الأمريكي لا يسمح له بذلك.

وتفاعل مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مع تصريح ترمب بفوزه بفترات رئاسية أخرى لمدة 8 سنوات أخرى زيادة عن أي رئيس أمريكي آخر وذلك في إطار مؤتمره الانتخابي في مدينة "نيرو" بولاية "نيفادا" غربي الولايات المتحدة مساء أمس السبت.

وفاجأ ترامب مؤيديه قائلاً "سنفوز بالانتخابات القادمة بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض؛ وبناء على الطريقة التي جرت معاملاتنا بها سنحصل على فترة رئاسية بأربع سنوات أخرى؛ وهذا لن يحدث مع أي رئيس أمريكي آخر".

ولا يسمح الدستور الأمريكي للرئيس بالترشح لأكثر من فترة رئاسية أخرى بعد أول مدة قضاها بمجموع 8 سنوات فقط في البيت الأبيض.

وعلق أستاذ السياسة والاجتماع "داشاني ستوكس" قائلاً "الدكتاتوريين والمستبدين والمتطلعين هم فقط من يحاولون الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني؛ وترمب بالفعل دكتاتور واستبدادي وصديق للطغاة والحكام المستبدين ويدافع عنهم ويعمل على تمكينهم".

كما عبر المرشح الرئاسي السابق "جو ويلش" قائلاً إن "ترمب يبذل قصارى جهده لتخريب الانتخابات الرئاسية؛ دعونا نتأمل ما يفعله وتوقفوا بعض الوقت وفكروا قليلاً".

كان ترمب قد قرر الذهاب إلى نيفادا وذلك على خلفية استطلاعات الرأي التي أثبتت تقدم منافسه من الحزب الديمقراطي "جو بايدن"؛ كما أن "ترمب" خسر الولاية في الانتخابات السابقة في عام 2016 أمام هيلاري كلينتون، ما دفعه لإعادة توجيه الجماهير وحشدهم لصالحه في هذه المرحلة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: "ما خفي أعظم" يكشف دور قاعدة برنيس البحرية المصرية في حصار المقاومة بغزة
Thumbnail
وزير الدفاع التركي يتحدث عن دعم تأسيس جيش نظامي في ليبيا.. ماذا قال؟
Thumbnail
"فراش في وكالة ناسا".. عصام حجي يرد على إساءات وسائل الإعلام المصرية
Thumbnail
وزير الدفاع الليبي: عقيلة صالح لا يملك السلطة على الأرض
Thumbnail
هدف مضحك من بين أقدام الحارس في السعودية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. هنية يدعو مصر لوقف حفر "القناة المائية" على حدود غزة
  2. الصين تؤكد سيطرتها على مجالها الجوي
  3. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  4. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات
  5. قصة الدايت.. المكملات الغذائية (الحلقة الحادية عشرة)