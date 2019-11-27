الأربعاء 27 نوفمبر 2019 21:24
ترمب يثير الجدل بنشر صورة مركبة له على جسد ملاكم
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة معدلة له على فيسبوك وتويتر، تظهر وجهه على جسم ملاكم.
التفاصيل
- ترمب نشر الصورة التي تظهر وجهه على جسم الملاكم الأسطورة روكي بالبوا، الشخصية الشهيرة في سلسلة أفلام روكي.
- الصورة الأصلية كانت الملصق الإعلاني للجزء الثالث من فيلم "روكي" إنتاج عام 1982، ولعب دور البطولة فيه الممثل سلفستير ستالون.
- لم يضع ترمب أي تعليق إلى جانب الصورة فقد كانت كافية لإثارة تعليقات وتفاعل كبير عليها.
- الصورة التي تظهر ترمب يستعد لخوض معركة تأتي في خضم جلسات يجريها مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي بغية عزله على خلفية طلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن أنشطة نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
November 27, 2019
المصدر
الجزيرة مباشر
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