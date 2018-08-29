الأربعاء 29 أغسطس 2018 10:49
ترمب يتهم الصين باختراق البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين باختراق البريد الإلكتروني لمنافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا الاتهام.
وكتب ترمب في تغريدة بثها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، والكثير منها معلومات سرية، تعرضت للاختراق من قبل الصين".
وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدته أنه "من الأفضل أن تكون الخطوة التالية من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، وإلا فبعد جميع عثراتهم الأخرى فسوف تنتهي مصداقيتهم إلى الأبد".
مصدر الاتهام
- يبدو أن ترمب كان يشير في التغريدة إلى تقرير نشرته يوم الإثنين مدونة "ديلي كولر" اليمينية الشعبوية، التي استشهدت بمصدرين مجهولين كدليلين على الاتهام نفسه.
- لا تعد هذه المدونة مصدرا موثوقا للأخبار.
خلفيات:
- كان ترمب قد صرح مرارا بأنه من الممكن أن تكون الصين، وليست روسيا، هي التي تقف وراء هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت هيلارى كلينتون والديمقراطيين.
- يختلف هذا الزعم مع ما توصلت إليه وكالات الاستخبارات الأمريكية بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
- عينت وزارة العدل الأمريكية مستشارا خاصا، هو روبرت مولر، للتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفي أي تواطؤ محتمل مع حملة ترمب.
- اتهم مولر 12 روسيا باختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة هيلارى كلينتون وغيرها من المنظمات لمحاولة التأثير على الانتخابات.
- يشمل تحقيق مولر عددا من مساعدي ترمب السابقين ومسؤولي حملته الرئاسية، ومن بينهم آلن ويسلبرغ، المدير المالي لمؤسسة ترمب، ومحامي ترمب السابق مايكل كوهين.
المصدر
الألمانية
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية