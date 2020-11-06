الانتخابات الأمريكية
الجمعة 6 نوفمبر 2020 23:56

ترمب يتعهد بمواصلة الكفاح

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا مساء اليوم الجمعة في وقت ذروة المشاهدة.

وقال ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

تمويل الطعون

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تسعى لجمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها ترمب على نتائج انتخابات الرئاسة.

ورفعت حملة ترمب دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد تزايد حظوظ بايدن في عدد من الولايات الرئيسية ما وضعه قاب قوسين من البيت الأبيض.

ووفقا لمعظم شبكات التلفزيون الكبرى، حصل بايدن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي (مع عدم احتساب أصوات ولاية أريزونا) الذي يحدد الفائز في الانتخابات مقابل 214 صوتا لترمب.

ويتعين على المرشح الفائز حصد 27 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
بقرار من أردوغان.. تركيا تسدد ديون الصومال لصندوق النقد الدولي
Thumbnail
وزير داخلية فرنسا: الإسلام دين تسامح لكن "يجب محاربة التطرف"
Thumbnail
حملة بايدن: ترمب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض
Thumbnail
محكمة فرنسية تغرّم طارق رمضان لكشفه اسم امرأة تتهمه باغتصابها
Thumbnail
مساعدات سعودية لمتضرري زلزال تركيا

الأكثر قراءة

  1. السودان: ارتفاع قتلى اشتباكات قبلية في بورتسودان إلى 13 (فيديو)
  2. اعتقال 21 شخصا في تركيا يشبته في انتمائهم لتنظيم الدولة
  3. مسيرات سلمية تقمع من قبل الاحتلال الإسرائيلي
  4. شاهد: هدف ساؤول يمنح أتليتيكو فوزا على لاس بالماس
  5. ليبيون من مختلف الأطياف يطالبون "بإنقاذ" بنغازي