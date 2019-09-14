السبت 14 سبتمبر 2019 21:12
ترمب يؤكد مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن في عملية أمريكية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، مقتل حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
مقتل حمزة بن لادن
- قال ترمب في بيان "قُتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة حدودية بين أفغانستان وباكستان".
- لم يذكر الرئيس الأمريكي تاريخ العملية.
- قال البيت الأبيض إن "حمزة كان مسؤولا عن التخطيط والتعامل مع باقي المجموعات الإرهابية". واعتبر أن "مقتله يقوض قدرة القاعدة على إدارة عملياتها ويحرمها من مهارات قيادية ورمزية والده".
- بيان اليوم يمثل أول تأكيد للحكومة الأمريكية على العملية.
- كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت خبر مقتله نهاية يوليو/ تموز الماضي وذكرت أنه قتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في "سي آي إيه".
- قالت الخارجية الأمريكية إن "حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20 ابنا، ومن زوجته الثالثة".
- وصفت الخارجية نجل بن لادن بـ"الزعيم الناشئ في القاعدة"، قائلة إنه "هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
خلفية
- في عام 2017 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بأنه "إرهابي عالمي" بعد أن دعا إلى القيام بأعمال عنف في عواصم غربية وهدد بالانتقام من الولايات المتحدة لقتل والده.
- في فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.
- تبنى تنظيم القاعدة، تحت قيادة أسامة بن لادن، هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001، في الولايات المتحدة، والتي أسقطت حوالي 3 آلاف قتيل.
- قتلت قوة خاصة من سلاح البحرية الأمريكية أسامة بن لادن، في مايو/أيار 2011، عندما داهمت منزله بمدينة "أبوت أباد" شمال شرقي باكستان.
- آنذاك، لم يتم العثور على حمزة، فيما تولى المصري أيمن الظواهري، قيادة التنظيم، خلفًا لـ"بن لادن".
- أفادت رسائل تم العثور عليها في مكان مقتل "بن لادن"، بأن الأب أراد أن ينضم إليه ابنه في أبوت آباد، وكان يعده ليصبح زعيما.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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