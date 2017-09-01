إعصار هارفي
الجمعة 1 سبتمبر 2017 22:05

ترمب وقيادات مسيحية يصلّون من أجل ضحايا إعصار هارفي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشارك قيادات مسيحية في الصلاة من أجل ضحايا إعصار هارفي
رويترز
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلانا بجعل يوم الأحد يوما للصلاة في الولايات المتحدة من أجل المتضررين من إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس.

وشارك ترمب مع قيادات مسيحية أمريكية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وأعضاء من جماعيات دينية في تلاوة صلاة من أجل المتضررين من الإعصار هارفي.

كما أثنى الرئيس الأمريكي على الأسر وعمال الإغاثة الذين يتعاملون مع آثار إعصار هارفي في ولايتي تكساس ولويزيانا.

ومن المقرر أن يعود ترمب إلى تكساس غدا السبت للوقوف على الأضرار التي أحدثها الإعصار، كما يتوقع أن يسافر إلى ولاية لويزيانا لتفقد جهود سلطات الطوارئ في مواجهة الإعصار.

المصدر
وكالات
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دونالد ترامب
صلاة
زعماء دينيون

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