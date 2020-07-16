ترمب وابنته يروجان لمنتجات شركة.. وجدل واسع حول أخلاقيات المنصب الحكومي
ونشرت إيفانكا صورة لها في تغريدة على حسابها الشخصي وهي تحمل علبة فاصوليا، وهي إحدى منتجات شركة "غويا" للأغذية، وكتبت بالإنجليزية والإسبانية "إذا كانت غويا، فيجب أن تكون جيدة".
If it’s Goya, it has to be good.— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020
Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z
وكانت شركة "غويا" قد تعرضت لحملة واسعة لمقاطعة منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أشاد رئيسها التنفيذي روبرت أونانو بالرئيس ترمب خلال احتفال أقيم في البيت الأبيض للأمريكان من أصل إسباني يوم الخميس الماضي.
ورد مراقبو الحكومة بأن ابنة الرئيس وكبيرة مستشاريه ليس لديها الحق في انتهاك قواعد الأخلاقيات التي تمنع المسؤولين الحكوميين من استخدام مناصبهم العامة لتأييد منتجات أو جهات معينة لتعزيز مكاسبهم الشخصية.
لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولينا هيرلي دافعت عن إيفانكا ترمب بعد نشرها التغريدة لدعم الشركة التجارية واعتبرت أنه من حقها التعبير عن رأيها عبر حسابها الشخصي ودعمها لشركة ظلمت وتمت مقاطعتها لدعمها الإدارة الأمريكية الحالية، بينما ألقت باللوم على وسائل الإعلام وثقافة مقاطعة بعض الآراء.
Only the media & the cancel culture movement would criticize Ivanka for showing her personal support for a company that has been unfairly mocked, boycotted & ridiculed for supporting this administration - one that has consistently fought for & delivered for the Hispanic community— Carolina Hurley (@CLH45) July 15, 2020
ودافع ترمب نفسه عن موقف ابنته ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورة له من مكتبه بالبيت الأبيض وأمامه مجموعة من منتجات نفس الشركة.
من ناحية أخرى قال والتر شوب، المدير السابق لمكتب أخلاقيات الحكومة، على تويتر إن التغريدتين والصورتين ترقيان إلى "حملة رسمية من قبل إدارة ترامب لدعم غويا، مما يجعل الأمر أكثر وضوحا أن تغريدة إيفانكا كانت انتهاكا لإساءة استخدام لوائح المنصب الحكومي".
This is an official campaign by the Trump administration to support Goya, making it all the more clear that Ivanka's tweet was a violation of the misuse of position regulations.https://t.co/8laRqTntat— Walter Shaub (@waltshaub) July 15, 2020
وقال نوح بوكبانيندر المدير التنفيذي لهيئة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" في تغريدة "إن عائلة ترمب تستغل منصبها الرسمي للترويج لشركات خاصة، ومكافأة حلفائها السياسيين من خلال تقديم المساعدة لهم من داخل البيت الأبيض. كمية كبيرة من الفساد في منشور واحد وانتهاك محتمل لقواعد الأخلاقيات".
This one's got everything: the Trump family, using official office to promote a private business, rewarding political allies with business help from the White House. So much corruption in one post, and likely a violation of ethics rules.https://t.co/4mUoxeEA1I— Noah Bookbinder (@NoahBookbinder) July 15, 2020