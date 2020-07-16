الولايات المتحدة
الخميس 16 يوليو 2020 18:59

ترمب وابنته يروجان لمنتجات شركة.. وجدل واسع حول أخلاقيات المنصب الحكومي

ترويج لمنتجات من داخل البيت الأبيض يشعل موجة من الغضب في أمريكا
ترويج لمنتجات من داخل البيت الأبيض يشعل موجة من الغضب في أمريكا
مواقع التواصل
أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشارة البيت الأبيض، عاصفة من الجدل، بعد نشرها صورة لها وهي تحمل أحد منتجات شركة كانت قد أعلنت دعمها لأبيها.

ونشرت إيفانكا صورة لها في تغريدة على حسابها الشخصي وهي تحمل علبة فاصوليا، وهي إحدى منتجات شركة "غويا" للأغذية، وكتبت بالإنجليزية والإسبانية "إذا كانت غويا، فيجب أن تكون جيدة".

وكانت شركة "غويا" قد تعرضت لحملة واسعة لمقاطعة منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أشاد رئيسها التنفيذي روبرت أونانو بالرئيس ترمب خلال احتفال أقيم في البيت الأبيض للأمريكان من أصل إسباني يوم الخميس الماضي.

ورد مراقبو الحكومة بأن ابنة الرئيس وكبيرة مستشاريه ليس لديها الحق في انتهاك قواعد الأخلاقيات التي تمنع المسؤولين الحكوميين من استخدام مناصبهم العامة لتأييد منتجات أو جهات معينة لتعزيز مكاسبهم الشخصية.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولينا هيرلي دافعت عن إيفانكا ترمب بعد نشرها التغريدة لدعم الشركة التجارية واعتبرت أنه من حقها التعبير عن رأيها عبر حسابها الشخصي ودعمها لشركة ظلمت وتمت مقاطعتها لدعمها الإدارة الأمريكية الحالية، بينما ألقت باللوم على وسائل الإعلام وثقافة مقاطعة بعض الآراء.

ودافع ترمب نفسه عن موقف ابنته ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورة له من مكتبه بالبيت الأبيض وأمامه مجموعة من منتجات نفس الشركة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on

 

من ناحية أخرى  قال والتر شوب، المدير السابق لمكتب أخلاقيات الحكومة، على تويتر إن التغريدتين والصورتين ترقيان إلى "حملة رسمية من قبل إدارة ترامب لدعم غويا، مما يجعل الأمر أكثر وضوحا أن تغريدة إيفانكا كانت انتهاكا لإساءة استخدام لوائح المنصب الحكومي".

وقال نوح بوكبانيندر المدير التنفيذي لهيئة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" في تغريدة "إن عائلة ترمب تستغل منصبها الرسمي للترويج لشركات خاصة، ومكافأة حلفائها السياسيين من خلال تقديم المساعدة لهم من داخل البيت الأبيض. كمية كبيرة من الفساد في منشور واحد وانتهاك محتمل لقواعد الأخلاقيات".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
إيفانكا ترمب
ترويج
منتجات
ترمب
أخلاقيات

اقرأ أيضا

Thumbnail
بعد تجدد المواجهات.. تركيا: أرمينيا ستدفع ثمن اعتداءاتها على أذربيجان
Thumbnail
الشيخ رائد صلاح: عودة "آيا صوفيا" مسجدًا مقدمة لتحرير المسجد الأقصى
Thumbnail
السيسي لشيوخ قبائل ليبية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مهاجمة سرت (صور)
Thumbnail
أمريكا وبريطانيا وكندا تتهم روسيا بمحاولة سرقة تجارب لقاح كورونا
Thumbnail
مغردون يسخرون من ابن سلمان بعد فشله أمام قطر في محكمة العدل الدولية

الأكثر قراءة

  1. بعد تجدد المواجهات.. تركيا: أرمينيا ستدفع ثمن اعتداءاتها على أذربيجان
  2. الشيخ رائد صلاح: عودة "آيا صوفيا" مسجدًا مقدمة لتحرير المسجد الأقصى
  3. السيسي لشيوخ قبائل ليبية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مهاجمة سرت (صور)
  4. أمريكا وبريطانيا وكندا تتهم روسيا بمحاولة سرقة تجارب لقاح كورونا
  5. مغردون يسخرون من ابن سلمان بعد فشله أمام قطر في محكمة العدل الدولية