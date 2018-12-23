ترمب وأردوغان يناقشان الانسحاب الأمريكي من سوريا

ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب اتفقا اليوم الأحد على التنسيق بين البلدين لمنع حدوث أي فراغ مع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع ترمب عن رضاه بالخطوات التي اتخذتها واشنطن بشأن محاربة الإرهاب في سوريا وعن استعداده لتقديم أي شكل من أشكال الدعم.

انسحاب بطيء

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذكر اليوم الأحد أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن "انسحاب بطيء ومنسق للغاية" للقوات الأمريكية من سوريا، وهو قرار أثار انتقاد المشرعين الأمريكيين بمن فيهم رفاقه الجمهوريون.

ترمب على تويتر: بحثنا (وضع) تنظيم الدولة وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأمريكية من المنطقة... ستعود للوطن بعد سنوات عديدة.

ترمب أضاف أنه وأردوغان بحثا أيضا التبادل التجاري "الواسع النطاق" بين الولايات المتحدة وتركيا بعد توتر علاقات العضوين بحلف شمال الأطلسي خلال الصيف.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

مكالمة مثمرة

الرئيس أردوغان بدوره وصف مكالمته مع ترمب بأنها مثمرة.

أعرب أردوغان في تغريدة عبر تويتر عن أمله في أن تحمل هذه المكالمة الخير للبلدين والمنطقة.

جاء في التغريدة التي وضع فيها أردوغان خاصية "المنشن" لحساب ترمب على تويتر: أجرينا اليوم مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توافقنا فيها على تعزيز التنسيق بين بلدينا في العديد من القضايا انطلاقا من العلاقات التجارية إلى المستجدات في سوريا، وآمل أن تحمل الخير لبلدينا ولمنطقتنا.

Bugün ABD Başkanı Sn @RealDonaldTrump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 23, 2018

أبرز ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليقا على قرار ترمب الانسحاب من سوريا:

عبر ا عن أسفه الشديد إزاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترمب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتُخذ بشأن سوريا.

أكد على أهمية العمل الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

أدعو كل شخص إلى عدم نسيان ما نحن مدينون لهم به.

ماكرون: أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتُخذ بشأن سوريا (رويترز)

تعزيزات تركية

أرسلت تركيا قافلة من المعدات العسكرية والجنود إلى سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

أظهرت لقطات من المحطة أجزاء من القافلة تدخل سوريا عبر بلدة قرقميش الحدودية التركية في إقليم غازي عنتاب جنوب شرق البلاد، على بعد 35 كيلومترا إلى الشمال من منبج السورية.

القوافل عبرت إلى منطقة يسيطر عليها الجيش السوري الحر الحليف لتركيا في طريقها إلى جبهات القتال بمنبج.

قال مراسل الأناضول إن التعزيزات تضم شاحنات محملة بالذخائر والأسلحة قادمة من ولايات تركية مختلفة.

في وقت سابق من الأحد، وصلت تعزيزات عسكرية للجيش التركي إلى ولاية "كليس" لتوزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

أرسلت تركيا قافلة من المعدات العسكرية والجنود إلى سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد (وسائل إعلام)

انسحاب أمريكي