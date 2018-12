ترمب وأردوغان يناقشان الانسحاب الأمريكي من سوريا

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع ترمب عن رضاه بالخطوات التي اتخذتها واشنطن بشأن محاربة الإرهاب في سوريا وعن استعداده لتقديم أي شكل من أشكال الدعم.

انسحاب بطيء

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.