تركيا وأمريكا
الثلاثاء 26 يونيو 2018 20:17

ترمب وأردوغان يتفقان على تحسين العلاقات بعد الانتخابات التركية

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هنأ أردوغان في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء على فوزه في الانتخابات.

وأضاف أن الزعيمين اتفقا على تحسين العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين.

وذكر المكتب في بيان أن ترمب وأردوغان أكدا أيضا ضرورة تنفيذ الخطة الحالية المتعلقة بمدينة منبج في شمال سوريا.

وأضاف البيان أن ترمب وأردوغان سيلتقيان في بروكسل على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 يوليو/تموز.

وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد كما حصل على صلاحيات تنفيذية واسعة بموجب تعديل دستوري.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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تركيا
أمريكا
دونالد ترامب
رجب طيب أردوغان
انتخابات الرئاسة التركية

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