الخميس 16 مايو 2019 22:20
ترمب: نأمل ألا نخوض حربا مع إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها لخوض حرب مع إيران.
التفاصيل:
- تصريحات ترمب جاءت قبل لقائه مع الرئيس السويسري أولي ماورر الذي تلعب بلاده دور الوسيط الدبلوماسي بين واشنطن وطهران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
- عندما سُئل ترمب إن كانت واشنطن ستخوض حربا مع إيران، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين "آمل ألا يحدث ذلك".
- صحيفة نيويورك تايمز: ترمب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع أنه لا يريد حربا مع إيران
- صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تنشر أسماءهم، أن الرئيس ترمب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان الأربعاء بأنه لا يريد خوض حرب مع إيران.
- صحيفة واشنطن بوست نسبت لمسؤولين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم أيضا، إن ترمب يفضل المسار الدبلوماسي مع إيران والمحادثات المباشرة مع قادتها، لكنهم يشعرون بالقلق من أن بعض مستشاريه يضغطون من أجل الحرب.
- رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رحبت بما وصفته بعدم رغبة ترمب في خوض صراع عسكري مع طهران.
- لكن بيلوسي قالت إن إدارة ترمب لا تملك تفويضا من الكونغرس لشن حرب على إيران.
- بيلوسي قالت للصحفيين إن إدارة ترمب ستقدم إفادة في جلسة مغلقة لكبار النواب، الذين يطلق عليهم مجموعة الثماني، بشأن إيران في وقت لاحق الخميس.
- لكن بيلوسي قالت إنها تريد أن يتم إطلاع الكونغرس بأكمله على تلك المعلومات بحلول الأسبوع المقبل قبل عطلته التي تستمر أسبوعاً حتى يتم إطلاع أعضائه على أي تطورات استخباراتية جديدة قبل مناقشة أي خطوات مقبلة.
- بيلوسي: نأمل بالتأكيد أن يتم إطلاع مجلس النواب بأكمله قبل العطلة على معلومات سرية بشأن الشرق الأوسط وبشأن إيران.
- بيلوسي: يعجبني ما اسمعه من الرئيس بأن لا رغبة له في ذلك.. وإحدى المسائل التي اتفق فيها مع الرئيس هي معارضتنا للحرب في العراق، وآمل بأن يكون ذلك هو الشعور السائد لدى ترمب حتى لو كان بعض من مؤيديه يدقون طبول الحرب.
- لم يتضح من المسؤولون الذين سيقدمون المعلومات لعدد من قادة الكونغرس وبينهم بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن ماكارثي، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والسناتور الديموقراطي البارز تشاك شومر، والقادة الأربعة الكبار للجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.
- أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ترافقها مجموعة من السفن القتالية وقاذفات ثقيلة من طراز بي-52 إلى منطقة الخليج للتصدي لما تقول واشنطن إنه تهديدات إيرانية، وسط تصاعد للتوتر بين البلدين.
- واشنطن سحبت بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع على ناقلات نفط في الخليج.
- معارضو الرئيس دونالد ترمب يقولون إن متشددين يقودهم مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي طالما سعى للإطاحة بالنظام الإيراني، يدفعون الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران.
المصدر
وكالات
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