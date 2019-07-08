الاثنين 8 يوليو 2019 09:08
ترمب: من الأفضل لإيران توخي الحذر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن من الأفضل لإيران أن تتوخى الحذر، مضيفا أن طهران تفعل " أمورا سيئة كثيرة".
التفاصيل:
- ترمب، الذي كان يعلق بعد إعلان طهران زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم، أكد أن إيران لن تملك سلاحا نوويا على الإطلاق.
- تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد تهديد وزير خارجيته مايك بومبيو من أنّ إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
- بومبيو كتب على تويتر "توسع إيران الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".
- بومبيو: يجب على الدول استعادة المعيار القديم المتمثل في عدم التخصيب لبرنامج إيران النووي.
- بومبيو: النظام الإيراني، إذا حصل على الأسلحة النووية، سيشكل خطرا أكبر على العالم.
Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2019
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف إعلان إيران زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه خطوة "بالغة الخطورة" وكرر الدعوة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بفرض عقوبات على إيران.
- نتنياهو: تلك خطوة بالغة الخطورة... انتهكت إيران تعهدها الرسمي بموجب (قرارات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينا.
- نتنياهو: أطالب أصدقائي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا.. أنتم وقعتم هذا الاتفاق وقلتم إنه بمجرد أن يتخذوا هذه الخطوة سيتم فرض عقوبات صارمة- كان هذا قرار مجلس الأمن. أين أنتم؟
- نتنياهو: تخصيب اليورانيوم له سبب واحد ووحيد... صنع قنابل ذرية".
- تصريحات نتنياهو جاءت بعد إعلان إيران تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولا إلى 5%.
- مسؤولون إيرانيون قالوا إن الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل "العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران".
- في مايو/ أيار الماضي، أمهلت إيران الدول الأوربية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
- الأحد، أمهلت طهران الدول الأوربية 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية في ظل العقوبات الأمريكية.
- في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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