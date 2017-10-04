أمريكا
الأربعاء 4 أكتوبر 2017 12:55

ترمب: منفذ هجوم لاس فيغاس مريض ومجنون

صورة متداولة لستيفن كريغ بادوك منفذ هجوم لاس فيغاس
مواقع التواصل
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، المسلح الذي نفذ إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، الأحد الماضي، وقتل 59 شخصًا، وجرح 527 آخرين، بأنه مريض ومجنون.

جاء ذلك في رد ترمب على أسئلة للصحفيين المرافقين له قبل ارتقائه الطائرة الرئاسية إلى جزيرة بورتريكو الأمريكية الثلاثاء، بهدف تفقد سير عمليات الإنقاذ بعد إعصارماريا، الذي ضرب الجزيرة الشهر الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي متحدثاً عن مطلق النار ستفين بادوك، إنه "رجل مريض، رجل مجنون، لديه الكثير من المشكلات، على ما أعتقد، نحن نبحث الأمر بجدية شديدة، لكننا نتعامل مع شخص مريض جدًا".

وأشار ترمب إلى أنه يعتزم دراسة قوانين حيازة وحمل الأسلحة لاحقا، دون تفاصيل أو موعد محدد.

وتشكل قضية مراجعة قوانين حيازة الأسلحة، صراعًا شبه حزبي داخل الأروقة السياسية الأمريكية.
فبينما يرى الديمقراطيون أن هناك مبالغة في السهولة التي يمكن أن يحصل بها المرء على سلاح في الولايات المتحدة، وهو ما يعزون كثرة جرائم القتل إليه، يرى الجمهوريون أن حمل وحيازة السلاح حق كفله الدستور لجميع المواطنين، ويتحسسون من أي طرح يمكن أن يمس بهذه القوانين.

المصدر
الأناضول
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قتلى
مجنون
مريض
الديمقراطيون
الجمهوريون

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