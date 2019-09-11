الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:56
ترمب مستعد للقاء روحاني دون شروط مسبقة
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الثلاثاء) إن الرئيس دونالد ترمب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل.
التفاصيل:
- بومبيو أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي للكشف عن عقوبات جديدة تستهدف جماعات منها الحرس الثوري الإيراني.
- وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال إن ترمب أوضح أنه سيكون مسرورا بعقد اجتماع دون شروط مسبقة، ولكننا سنواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.
- جاءت التصريحات بعد دقائق من إعلان ترمب عزل جون بولتون مستشاره للأمن القومي.
- لكن منوتشين سخر من التكهنات التي تفيد بأن رحيل بولتون المتشدد قد يكون مؤشرا الى سياسة أكثر اعتدالا تجاه إيران.
- مستشار لروحاني كتب على تويتر، إن إقالة ترمب المفاجئة لمستشاره للأمن القومي جون بولتون توضح أن استراتيجية الضغط لم تفلح.
النووي الإيراني
- يأتي الإعلان عن نية ترمب لقاء الرئيس الإيراني بعد أيام من إعلان طهران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.
- تمارس إدارة ترمب ما تصفه بحملة "الضغوط القصوى" للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، من خلال فرض عقوبات على إيران.
- ينفي روحاني سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وقال إن بلاده لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي عاودت فرضها على طهران.
- فرضت أمريكا فرضت عقوبات على طهران بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عام 2015.
المصدر
وكالات
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