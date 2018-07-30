أمريكا وإيران
الاثنين 30 يوليو 2018 22:18

ترمب: مستعد للقاء الإيرانيين دون شروط

الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي بالبيت الأبيض
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الاثنين) إنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين من دون شروط مسبقة.

تصريح ترمب جاء خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيطالي غورزيبي كونتي.

وهذه أبرز تصريحات ترمب:
  • سألتقي مع أي شخص، فأنا مؤمن بالاجتماعات، خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائما.
  • سألتقي الإيرانيين إذا أرادوا، لا أعلم ما إذا كانوا مستعدين لذلك.
  • لا شروط مسبقة، إذا أرادوا أن نلتقي سألتقيهم، في أي وقت يريدون.
  • تصريح ترمب جاء ردا على سؤال حول ما إذا كان مستعد لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات من الاتفاق النووي الإيراني.
حرب كلامية:
  • الرئيس الإيراني روحاني حذر نظيره الأمريكي دونالد ترمب قبل أسبوع من مواصلة السياسات العدائية لطهران.
  • روحاني قال إن الحرب مع إيران هي أم كل الحروب، لكنه لم يستبعد السلام بين البلدين.
  • ترمب رد على روحاني بتحذيره من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.
  • مسؤول إيراني رفيع رد على ترمب بأن 50 ألف عسكري أمريكي في مرمى النيران الإيرانية.
  • قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قال إن البحر الأحمر لم يعد آمنا بالنسبة للقوات الأمريكية.
  • الرئيس الأمريكي ترمب قال في تصريح قبل أيام مستعدون للتوصل إلى اتفاق حقيقي وليس الاتفاق النووي مع إيران الذي توصلت إليه الإدارة السابقة الذي يمثل كارثة.
المصدر
وكالات
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إيران
الاتفاق النووي الإيراني
واشنطن
طهران

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