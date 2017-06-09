أمريكا وروسيا
الجمعة 9 يونيو 2017 23:16

ترمب: مستعد للشهادة تحت القسم في قضية كومي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يكون قد أبلغ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي أنه يأمل في إغلاق التحقيق الخاص بمستشار الأمن القومي السابق.

وأضاف ترمب أنه مستعد للشهادة تحت القسم بهذا الشأن.

وردا على سؤال حول شهادة كومي فيما يتعلق بالتحقيق في اتصالات مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق مع روسيا قال ترامب للصحفيين "لم أقل ذلك". وأدلى كومي الذي أقاله ترامب الشهر الماضي بشهادته تحت القسم أمام لجنة في مجلس الشيوخ.

ولدى سؤاله إن كان مستعدا للإدلاء بشهادته تحت القسم رد ترمب "مئة بالمئة".

المصدر
رويترز
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دونالد ترامب
جيمس كومي
روسيا

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