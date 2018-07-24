أمريكا وإيران
الثلاثاء 24 يوليو 2018 23:25

ترمب: مستعد للتوصل إلى "اتفاق حقيقي" بشأن برنامج إيران النووي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الباب مفتوحا أمام إمكان التفاوض على اتفاق لنزع أسلحة إيران النووية، وذلك بعد يومين من مهاجمته طهران على تويتر.

وقال ترمب في كلمة لقدامى المحاربين في المعارك الخارجية "سنرى ماذا سيحدث، لكننا مستعدون للتوصل إلى اتفاق حقيقي وليس الاتفاق الذي توصلت إليه الإدارة السابقة الذي يمثل كارثة".

وأضاف "إيران لم تعد كيف كانت، فكل شيء تغير بعد انسحابنا من الاتفاق النووي مع إيران".

وأعلن ترمب في مايو/أيار الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، بالرغم من معارضة الاتحاد الأوربي ودول أوربية أخرى، أبرزها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ورفضهم الانسحاب ومواصلة الالتزام بالاتفاق.

ورفضت إيران تحذيرات ترمب الغاضبة وتهديده بأن طهران تجازف بمواجهة عواقب وخيمة "لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة" إذا هددت الولايات المتحدة.

وامتنع وزير الدفاع جيم ماتيس عن الإجابة بشكل مباشر على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بقلق من احتمال أن تؤدي تصريحات ترمب إلى تصعيد التوتر في المنطقة وزيادة فرص حدوث سوء تقدير.

ولكن ماتيس عبر في مؤتمر صحفي بكاليفورنيا عن مخاوفه الكثيرة بشأن التصرفات الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقال ماتيس "حان الوقت كي تحسن إيران سلوكها وتثبت أنها دولة مسؤولة. لا يمكن أن تستمر في إظهار عدم المسؤولية كمنظمة ثورية مصممة على تصدير الإرهاب والقلاقل عبر المنطقة".

وأضاف "ولذلك فإنني أعتقد أن الرئيس أوضح تماما أنهم يسيرون في الطريق الخطأ".

المصدر
وكالات
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دونالد ترامب
إيران
الاتفاق النووي الإيراني

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