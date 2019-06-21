ترمب: مستعد للتفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في حوار مع برنامج "واجهة الصحافة" على قناة إن بي إس الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية إنه ليس لدية شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران.

أبرز ما نقله تشاك تود مراسل إن بي سي عن ترمب:

الرئيس الأمريكي ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران

ترمب قال إنه مستعد لإجراء محادثات مع الزعيم الإيراني الأعلى أو الرئيس.

ترمب قال إن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران.

ترمب قال إنه كان مستعدا لضرب إيران لكنني لم أتقبل فكرة قتل 150 شخصا مقابل إسقاط طائرة مسيرة.

EXCLUSIVE: In an exclusive interview with Chuck Todd, President Donald Trump says he hadn’t given final approval to Iran strikes, no planes were in the air. pic.twitter.com/qHtTx7Zql5 — Meet the Press (@MeetThePress) June 21, 2019

بيلوسي ترحب:

من جهتها قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها راضية عن إلغاء ترمب لضربات مزمعة على إيران.

وكانت بيلوسي صرحت أنها لم تتلق أي إخطار مسبق بشأن توجيه ضربة لإيران.

قائد إيراني: القواعد الأمريكية في مرمى صواريخنا

القائد بالحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده قال إن القواعد الأمريكية بالمنطقة وحاملة الطائرات بالخليج تقع في مدى صواريخ إيرانية دقيقة التوجيه.

حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني في تصريح على التلفزيون الرسمي: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران.

حاجي زاده: إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم (أمامها)".

المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك

رد بالمثل:

المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك قال إنه من المهم "أن نبذل أقصى ما في وسعنا" لنزع فتيل التوتر مع إيران.

هوك خلال مؤتمر صحفي في الرياض أضاف "مساعينا الدبلوماسية لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على جهودنا الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالقوة العسكرية".

ردا على تصريحات المبعوث الأمريكي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في حسابه على تويتر إن إيران "ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية... وعلى الحرب بالدفاع المستميت".

