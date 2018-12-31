الاثنين 31 ديسمبر 2018 09:44
ترمب مستعدّ "لإبطاء" سحب جيشه من سوريا بحسب سيناتور مقرّب منه
قال السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي غراهام إنه خرج من اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب، متأكدا من التزامه بدحر تنظيم الدولة حتى مع اعتزامه سحب قوات بلاده من سوريا.
وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده "لإبطاء" عملية سحب الجنود الأمريكيين من سوريا، من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل نهائي، بحسب ما أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرّب منه.
وقال غراهام للصحفيين في البيت الأبيض "تحدثنا بشأن سوريا.. قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا... لا تزال لدينا بعض الخلافات لكني سأخبركم بأن الرئيس يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا في كيفية سحب قواتنا ولكن في نفس الوقت نحقق مصالح أمننا القومي".
أبرز ما جاء في حديث السناتور المقرب من الرئيس الأمريكي:
- زيارة ترمب للعراق الأسبوع الماضي كانت مفاجأة حقيقية وقد أدرك ضرورة "إنهاء المهمة" مع تنظيم الدولة، أعتقد أن الرئيس ملتزم جدا بالتأكد من هزيمة التنظيم تماما عند انسحابنا من سوريا.
- أعتقد أن الرئيس توصل إلى خطة مع جنرالاته تبدو منطقية بالنسبة لي" ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن هذه الخطة.
- ترمب ملتزم بالتأكد من عدم اشتباك تركيا مع قوات وحدات حماية الشعب عقب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ولتركيا إقامة منطقة عازلة في المنطقة للمساعدة في حماية مصالحها.
- غراهام قال على "تويتر": ترمب سيتأكد من أن أي انسحاب من سوريا سيتم بأسلوب يضمن تدمير تنظيم الدولة بشكل نهائي وعدم ملء إيران الفراغ وحماية الأكراد حلفاء الولايات المتحدة.
خلفية:
- غراهام أحد حلفاء ترمب، رغم اعتراضه على بعض قرارته في مجال السياسة الخارجية، بدا أكثر تفاؤلا بعد اجتماعه مع ترمب.
- غراهام كان حذر من أن سحب كل القوات الأمريكية من سوريا سيضر بالأمن القومي من خلال إتاحة الفرصة أمام "تنظيم" الدولة لإعادة بناء نفسه والتخلي عن وحدات حماية الشعب الكردية وتعزيز قدرة إيران على تهديد إسرائيل.
- وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقول إنها تدرس خططا "لانسحاب مخطط ومدروس" وقال مصدر مطلع على الأمر إن أحد الخيارات هو فترة انسحاب مدتها 120 يوما.
- غراهام من الشخصيات ذات النفوذ بشأن السياسات المتعلقة بالأمن القومي وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
- انضم غراهام، لجمهوريين وديمقراطيين في انتقاد أمر ترمب بسحب كل القوات الأمريكية البالغ عددها حوالي ألفين جندي وأرسلت إلى سوريا لدعم مقاتلين يحاربون تنظيم الدولة وأغلبهم من الأكراد.
- مسؤولون أمريكيون، قالوا إن القادة الأمريكيين الذين يخططون لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا يوصون بالسماح لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بالاحتفاظ بالأسلحة التي قدمتها لهم الولايات المتحدة.
- من المرجح أن يثير هذا الاقتراح غضب تركيا التي سيجري جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي محادثات مع مسؤوليها هذا الأسبوع.
- تركيا، تعتبر وحدات حماية الشعب فرعا للحركة الانفصالية الكردية في أراضيها وتهدد بشن هجوم على هذا الفصيل ما أثار المخاوف.
- ترمب قرر الانسحاب من سوريا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان متجاهلا نصيحة كبار مستشاريه للأمن القومي ودون التشاور مع النواب أو حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في العمليات ضد تنظيم الدولة ودفع القرار وزير الدفاع جيم ماتيس إلى الاستقالة.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية