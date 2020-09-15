التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 22:26

ترمب: محمد بن زايد له مكانة خاصة عندي مثل بنيامين نتنياهو

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) توصلا للاتفاق بوساطة من ترمب
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إننا نحتفل ببزوغ فجر "شرق أوسط جديد"، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض.

وتابع ترمب "ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد له مكانة خاصة عندي مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "نحن اليوم هنا لنغير مسار التاريخ، فبعد عقود من الانقسام والصراع نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد".

وتابع: "إسرائيل والإمارات والبحرين ستقيم سفارات وستتبادل السفراء، وستبدأ العمل معا كشركاء. هم أصدقاء".

ووقع في البيت الأبيض، الثلاثاء، اتفاقي التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين.

وقال ترمب في كلمة أمام الحضور إن "اتفاق التطبيع سيكون أساسا لسلام شامل في المنطقة، والدول الموقعة على الاتفاق ستتبادل السفراء مع إسرائيل وستفتح سفارات".

وقبيل التوقيع التقى ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني كلا على حده".

وفي تغريدة على تويتر، مرفقة بفيديو مصور من البيت الأبيض قال ترمب: "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة". وتابع: "المزيد من الدول ستحذو حذوهم!".

وكتب البيت الأبيض في تغريدة: "اليوم يوم تاريخي في البيت الأبيض! الرئيس دونالد ترمب يستقبل رئيس وزراء إسرائيل ووزيري خارجية البحرين والإمارات لتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية".

وتعهد ترمب، خلال لقاءه نتنياهو في البيت الأبيض، قبيل انطلاق مراسم التوقيع بانضمام 5 أو 6 دول أخرى "بسرعة" إلى التطبيع مع إسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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